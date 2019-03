Palabras de confianza de Alemania con las CCAA en el punto de mira

El Gobierno asegura que lo que necesita España no es un rescate, sino que el Banco Central Europeo compre deuda pública del país y actúe de una vez como dique frente a los especuladores.



Así lo aseguraba el ministro García-Margallo en un encuentro con el Príncipe y los ministros de Asuntos Exteriores de otros diez países de la Unión.

En esa misma cita, su homólogo alemán, Guido Westerwelle, defendía la solidez de la economía española y los pasos que está dando el gobierno.



"Estoy absolutamente convencido de que las políticas que el gobierno español ha puesto en marcha son el mejor camino para crear nuevos trabajos y reducir el desempleo", expresaba.



Westerwelle no es el único miembro del Ejecutivo alemán que este sábado ha salido en defensa de España. El titular de Economía, Wolfgang Schäuble, ha asegurado en una entrevista que, gracias a la ayuda europea, los bancos españoles no volverán a ser una fuente de inestabilidad para Europa.



Las muestras de confianza surgen un día después de que la prima de riesgo española alcanzase los 610 puntos básicos, y la bolsa se hundiera un 5,8%.



Además, la petición de la Comunidad Valenciana de acogerse al fondo de rescate estatal desvía la vista hacia otras autonomías, que también tendrían dificultades para alcanzar el límite de déficit del 0,7% para 2013.



Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Canarias y Andalucía estarían en la lista de las posibles necesitadas, aunque varias de ellas han negado ya que vayan a solicitar rescate.