¡Ojo! Estos barrios de Madrid tendrán parquímetros a partir de septiembre

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del Ayuntamiento de Madrid comenzará a funcionar a partir del próximo 25 de septiembre en estas nuevas zonas: el distrito de Ciudad Lineal -en los barrios de La Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya- y el distrito de Carabanchel -en las zonas cercanas a Madrid Río-.

Los residentes de estos barrios podrán comenzar a solicitar el permiso para para aparcar en las nuevas 'zona SER' a partir de la semana que viene. El próximo lunes 4 de septiembre se podrá comenzar con los trámites para obtener el permiso. Se prevé que el Ayuntamiento de Madrid inicie la campaña de comunicación para que los vecinos de estos barrios conozcan la incorporación de los parquímetros en sus zonas durante las próximas semanas.

La incorporación de parquímetros en estos lugares responde a la demanda de los vecinos, que votaron a favor de la regulación del aparcamiento en sus barrios. Ellos se beneficiarán de esta medida, pero no lo harán los no residentes, que a partir de ahora no podrán aparcar libremente.

En Ciudad Lineal se han pintado 6.319 nuevas plazas: 132 en Atalaya, 2.459 en San Juan Bautista, 2.568 en Concepción y 1.160 en Pueblo Nuevo. En Carabanchel serán 490 las nuevas plazas azules y verdes. Las zonas del barrio que se verán afectadas son aquellas más próximas a Madrid Río, entre las calles de San Ambrosio, el paseo de Manzanares y el paseo de San Illán.

La implantación de estos nuevos parquímetros estaba prevista para el pasado mes de abril, pero el delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha explicado que el Servicio de Estacionamiento Regulado "está gestionado por empresas de distintos lotes en la ciudad de Madrid y tenían copadas las plazas máximas establecidas".

Horario de la zona SER en Madrid