Este 1 de julio la UE comienza a cobrar la tasa de tres euros por los paquetes de Temu, Shein y Aliexpress

Desde este 1 de julio, la Unión Europea comenzará a cobrar una tasa de tres euros a todos los paquetes comprados fuera del mercado comunitario cuyo precio sea inferior a 150 euros. Con esta medida las autoridades buscan poner restricciones a la avalancha de importaciones baratas que entran al mercado europeo procedente sobre todo de gigantes chinos.

La medida fue anunciada hace varios meses e incluso había personas que vaticinaban que esta medida acabaría no saliendo adelante. Sin embargo, la Comisión Europea ha confirmado que entrará en vigor el 1 de julio debido al "aumento significativo" de la llegada de este tipo de productos a Europa.

La tasa busca reducir la entrada masiva de paquetes al bloque comunitario, sobre todo a través de las plataformas Temu, Shein y Aliexpress.

15 millones de paquetes al día

Los datos del Ejecutivo comunitario apuntan a que cada día, las aduanas europeas reciben unos 15 millones de paquetes de este tipo, haciendo imposible controlar el tipo de objeto que contienen o si cumplen las normas europeas. Fuentes oficiales de la Comisión Europea reconocen que existe un miedo a que el ciudadano sea el que tenga que pagar más.

Recuerdan que los consumidores "no son los responsables legales" de pagar esta tasa. Los encargados de abonar estas cuantías al fisco serán las propias plataformas de venta en línea o las empresas que importen los productos. Eso sí, estos podrán decidir si lo repercuten en sus facturas. Es "una decisión empresarial" de la plataforma, recuerdan desde Bruselas.

Cargo de tres euros por cada producto

El cargo de tres euros se aplicará por cada tipo de producto que incluye el envío. Es decir, si un europeo pide un balón y una camiseta, el balón ascenderá hasta los seis euros de tasa. En cambio, si el envío incluye seis pares de calcetines idénticos, solo se aplicará una tasa de tres euros.

Esto supone para las plataformas que deberán mejorar y mucho su modo de clasificación de productos, de qué materiales están hechos y si tienen algún tipo de producto químico para cumplir con la legislación comunitaria.

El año pasado, casi 6 billones de productos de poco valor entraron en la UE, con un valor aproximado de 8,82 euros. Fuentes de la Comisión han especificado que la tasa de tres euros no está diseñada para generar beneficios, sino para "acabar con una excepción y crear igualdad de condiciones" para que las empresas europeas compitan.

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