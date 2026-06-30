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BBVA dona 5 millones de euros y moviliza ayuda humanitaria para los afectados en Venezuela

La compañía destinará el dinero a diferentes iniciativas, para atender tanto las necesidades más urgentes como la posible reconstrucción de todo el territorio destruido.

Terremoto Venezuela

Terremoto Venezuela Europa Press

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Miriam Felipe
Publicado:

El Grupo BBVA ha activado varias campañas para llevar ayuda y apoyo humanitario a todo el pueblo venezolano. La iniciativa surge como respuesta a los terribles terremotos ocurridos la pasada semana. Empezando por las necesidades más urgentes, derivadas de la propia emergencia como la aportación en las labores de búsqueda y rescate, hasta la cobertura de la atención medica, el alojamiento temporal, las necesidades de suministro... Para suplir todo lo necesario se va a realizar una donación de 5 millones de euros a Cruz Roja, UNICEF y ACNUR, así como a diferentes asociaciones locales con apoyo de BBVA Provincial (la filial que la compañía BBVA tiene en Venezuela) para la canalización de los fondos, y la selección y coordinación de dichas organizaciones locales.

Apoyo para los afectados

En concreto, BBVA Provincial ha activado ya un plan de apoyo para acompañar a todos los empleados que se hayan podido ver afectados, así como a sus familias, incorporando medidas de acompañamiento, atención psicosocial, alojamiento temporal y acciones preventivas para proteger su bienestar.

Asimismo, BBVA Provincial ha impulsado medidas para acompañar a sus clientes y a las comunidades afectadas por la emergencia, como la exoneración temporal de comisiones en operaciones realizadas entre cuentas de la entidad, facilitando el acceso a los servicios financieros durante la contingencia. Además, la filial ha habilitado su sede principal como centro de recogida, acopio y clasificación de productos, insumos de primera necesidad, reafirmando su compromiso, para estar cerca de las personas, contribuyendo a todas sus necesidades. De forma paralela, el banco continúa monitoreando el impacto de la situación en sus clientes y evaluando nuevas iniciativas de apoyo, en función de la evolución de los acontecimientos.

Ayuda, acompañamiento y colaboración

La calidad humana también se está dejando ver en esta tragedia. Los profesionales de distintas áreas del grupo están prestando apoyo especializado a BBVA Provincial. Entre otros, equipos de México con amplia experiencia en daños provocados por terremotos están colaborando estrechamente en las labores de revisión de edificios y su reparación.

En total, el Grupo BBVA ha puesto a disposición de Venezuela 28 toneladas de ayuda humanitaria a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y 5 millones de euros, para prestar el mejor servicio posible a todas las zonas afectadas por los terremotos.

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