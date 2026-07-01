Renfe
Interrumpida la circulación de trenes en Atocha por una falta de tensión que afecta a toda la estación
Desde Adif informan de que la incidencia también afecta a los trenes de media y larga distancia de ancho convencional con paso por Atocha.
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Una incidencia mantiene este miércoles interrumpida la circulación de trenes de Cercanías a su paso por Atocha.
Tal y como ha informado Adif, se trata de una falta de tensión que afecta a toda la estación de Atocha.
Se encuentran afectadas las líneas C2, C3, C4, C7, C8a, C8b y C10, tal y como ha informado Cercanías Madrid en una publicación en la que anuncia demoras y "prolongadas detenciones" en los trenes.
La incidencia se produce durante el comienzo del Orgullo 2026, lo que multiplica la afluencia de pasajeros en la céntrica estación de Atocha.
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