Interrumpida la circulación de trenes en Atocha por una falta de tensión que afecta a toda la estación

Una incidencia mantiene este miércoles interrumpida la circulación de trenes de Cercanías a su paso por Atocha.

Tal y como ha informado Adif, se trata de una falta de tensión que afecta a toda la estación de Atocha.

Se encuentran afectadas las líneas C2, C3, C4, C7, C8a, C8b y C10, tal y como ha informado Cercanías Madrid en una publicación en la que anuncia demoras y "prolongadas detenciones" en los trenes.

La incidencia se produce durante el comienzo del Orgullo 2026, lo que multiplica la afluencia de pasajeros en la céntrica estación de Atocha.