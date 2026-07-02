Qué día se cobra el paro en julio 2026: día de pago de la prestación por desempleo

En España, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el organismo responsable de gestionar y abonar las prestaciones por desempleo. Estos pagos se realizan de forma mensual y, por norma general, se ingresan entre los días 10 y 15 del mes siguiente. En caso de que el día 10 coincida con fin de semana o festivo, el ingreso se efectúa el siguiente día hábil.

No obstante, aunque el SEPE establece este calendario orientativo, la fecha exacta de cobro puede variar en función de la entidad bancaria asociada a cada persona. Algunos bancos adelantan el ingreso del paro a sus clientes unos días antes de la fecha prevista, mientras que otros realizan el pago en los días fijados oficialmente por el SEPE.

¿Cuándo se cobra el paro en julio de 2026?

Según la web del SEPE, el cobro de la prestación por desempleo correspondiente al mes de julio de 2026 se efectuará de forma oficial el viernes 10 de julio de 2026.

Como hemos mencionado, aunque el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ordena el pago para el día 10, la fecha exacta en la que el dinero aparecerá en tu cuenta bancaria depende de las políticas de cada entidad.

Los principales bancos suelen adelantar este ingreso entre el día 3 y el día 10 del mes. Si tienes dudas, lo mejor es que te pongas en contacto con tu entidad bancaria para aclarar la fecha de cobro del paro del mes de julio.

Recomendaciones generales para los beneficiarios del paro

Para garantizar el cobro puntual de las prestaciones, se recomienda a las personas beneficiarias mantener siempre actualizados sus datos bancarios y personales en el SEPE, ya que cualquier error o desactualización puede provocar retrasos en el ingreso.

Asimismo, es aconsejable consultar de forma periódica el estado de la prestación a través de la sede electrónica del SEPE, con el fin de comprobar que no existen incidencias, requerimientos o cambios en la situación del expediente. Para acceder a esta información, es necesario identificarse con certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico. Quienes no utilicen estos medios digitales pueden asistir personalmente a las oficinas del SEPE o llamar a los teléfonos oficiales de atención.

Por último, resulta importante estar atentos a los avisos y comunicaciones oficiales del SEPE, especialmente ante posibles modificaciones normativas, actualizaciones en los procedimientos o incidencias que puedan afectar al calendario de pagos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.