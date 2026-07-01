Llenar el depósito se encarece en julio: Esta es la subida del precio de la gasolina con la vuelta del IVA al 21%

El precio de los carburantes experimentará una subida a partir de este miércoles 1 de julio, así lo ha advertido la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). Esto se debe a la decaída de la rebaja del IVA al 10% de estos que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis.

Esto significa que vuelve el IVA al 21%, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

La patronal calcula que el precio medio del litro de diésel se incrementará en 2,8 céntimos -pasando de 1,506 a 1,534 euros-, mientras que la gasolina súper subirá 10 céntimos por litro, situándose en 1,542 euros frente a los 1,442 euros actuales.

CEEES considera que la actual presión regulatoria es "del todo injustificada" y recuerda que, de acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado el pasado 29 de mayo, el organismo regulador solo detectó comportamientos anómalos en 52 estaciones de servicio de las 10.500 analizadas en todo el territorio nacional. Es decir, el 99,51% del sector opera con un cumplimiento normativo "intachable".

A través del comunicado emitido por la confederación, esta ha lamentado que el Ejecutivo recurra nuevamente a la estrategia de "sembrar la sospecha" sobre las estaciones de servicio, una maniobra que consideran un intento de "desviar la atención de su propia política fiscal".

La estimación sobre lo que pueden subir los precios

Llenar el depósito desde este miércoles será más caro en todos los sentidos. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lo ha avisado y ha estimado cuanto puede incrementar:

Llenarlo con gasolina 98 : 7,88 euros más caro

: 7,88 euros más caro Con gasolina 95 : subiría el precio 5,17 euros

: subiría el precio 5,17 euros En cuanto al gasóleo de automoción: 1,62 euros más

Según Gestha, la retirada progresiva de las rebajas fiscales a los carburantes reducirá el ahorro al repostar. De este modo, llenar un depósito de 50 litros de gasolina o gasóleo permitirá ahorrar 9,1 euros en julio, 6,05 euros en agosto y 3,02 euros en septiembre, tras el fin de la rebaja del IVA y la recuperación gradual del Impuesto sobre los Hidrocarburos.

Ayudas al gasóleo profesional

Pese a ello, los técnicos de Hacienda valoran positivamente que el esfuerzo presupuestario se concentre en ayudas directas a sectores como el transporte y la agricultura, al considerar que tienen un mayor impacto sobre los precios. De hecho, señala que la experiencia previa demuestra que centrar los incentivos en el gasóleo profesional y agrícola permiten ahorros netos de hasta el 14% en el precio neto del gasóleo.

Además, suscriben algo que llevan defendiendo desde hace años: que las rebajas fiscales generalizadas son medidas "paliativas, poco eficientes y regresivas", ya que benefician en mayor medida a las rentas más altas.

Gestha recuerda que entre 2021 y 2024 estas ayudas supusieron un coste superior a los 53.300 millones de euros, una factura que considera excesiva por su escasa focalización y porque, a su juicio, envía un mensaje contradictorio a los ciudadanos respecto a los objetivos de descarbonización de la economía.

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