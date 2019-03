Ocho aviones abandonados en las pistas de Barajas

La última llamada para los pasajeros de los aviones abandonados en Barajas ya no suena en el aeropuerto. Sus dueños los dejaron y no han vuelto a reclamarlos. Son ocho aviones "fantasma" que ya no sirven para volar y que desde hace tiempo acumulan polvo a pie de pista.

Los aviones volaban para compañías que han quebrado o sus dueños los dejaron en tierra porque no podían mantenerlos. Hay de todo tipo. Algunos eran utilizados para el transporte de mercancías; en otros casos faltan hasta los motores, porque sus propietarios los retiraron para intentar aprovecharlos.

El resto del aparato termina en medio de la nada, ocupando un espacio que puede ser útil para el aeropuerto. Pero no todos estorban. Un modelo DC-3 que lleva en Barajas cuarenta años ha sido cedido a un museo de Cataluña. Será restaurado.

Pasado un tiempo el aeropuerto se convierte en el legítimo propietario de estas aeronaves. Una vez en su poder, sacan a subasta las piezas o son utilizadas para realizar simulacros de emergencia.