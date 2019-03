Obama alerta a los ciudadanos y pide su ayuda para salvar al país de la crisis

A una semana de que la deuda estadounidense entre en mora y después de días de intensas conversaciones, Obama se dirigió a la nación en un discurso desde la sala Este de la Casa Blanca, en un intento desesperado por desatascar las conversaciones. "Si desean un enfoque equilibrado para reducir el déficit, que su miembro del Congreso lo sepa", dijo Obama, "Si cree que podemos resolver este problema a través del compromiso, envíe ese mensaje".

La cuenta atrás se ha convertido en una espada de Damocles para Obama ya que una vez que alcancen un acuerdo -si es que lo hay- tendrá que ser aprobado por la Cámara de Representantes, el Senado y finalmente ratificado por él. Todo ello en menos de una semana. Caer en mora sería "imprudente" e "irresponsable" dijo Obama, que reiteró que una solución para aumentar la deuda hasta finales de año, como proponen los republicanos, no resuelve el problema y no sería suficiente para evitar una rebaja de la duda de EEUU. El presidente advirtió que si EEUU cae en mora no habrá dinero para pagar la seguridad social, los beneficios de los veteranos, ni los contratos firmados con miles de empresas. "Ahora todas las familias saben que un poco de deuda en una tarjeta es manejable, pero si nos mantenemos en este camino, nuestra creciente deuda costará trabajos y dañará seriamente nuestra economía".

Además, por primera vez en la historia su crédito podría perder la calificación triple A, "dejando a los inversores del mundo preguntándose si EEUU es todavía una buena apuesta". No obstante, tras advertir de todas las consecuencias que tendría esa situación, se mostró confiado en que "todavía" se puede alcanzar el acuerdo. El Departamento del Tesoro ha fijado el 2 de agosto como la fecha tope en la que el gobierno federal deberá declararse en suspensión parcial de pagos, por lo que el aumento de la deuda de 14,29 billones de dólares se hace cada vez más acuciante.

Después de un intenso fin de semana de negociaciones, en los que no se logró el esperado acuerdo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, este lunes Boehen y el líder de la mayoría demócrata en el senado Harry Reid presentaron sendas propuestas. Los demócratas han presentado un nuevo plan de recorte del gasto público, de 2,7 billones de dólares en una década, además no incluiría un aumento de impuestos, uno de los puntos más polémicos de las conversaciones. La propuesta republicana, por su parte, tiene como meta recortar el gasto público en 3 billones de dólares. Diseñada en dos tramos, permitiría aumentar el techo de deuda sólo hasta final de año y exigirían que en enero de 2012 se sometiera a votación en el Congreso un nuevo aumento del techo de endeudamiento, en plena campaña electoral. "Si los republicanos se oponen a un acuerdo que satisface a todas sus exigencias, se estarán oponiendo a la política futura del bienestar del país", dijo Reid en un comunicado antes de presentar su plan.

Por su parte, Boehner insistió en una propuesta en dos fases que reduciría el total del déficit de EEUU en 3 billones de dólares, pero que exigiría una nueva votación sobre el límite de la deuda a comienzos de 2012 en el Congreso y estaría ligado a la creación de comité que ofrecería recomendaciones específicas de recortes. Boehner respondió en un discurso televisado, emitido minutos después que el de Obama, que Estados Unidos no puede fallar en el cumplimiento de sus obligaciones, y acusó al mandatario estadounidense de querer un "cheque en blanco". "La triste realidad es que el presidente quiso un cheque en blanco hace seis meses -cuando comenzaron las primeras negociaciones- y quiere un cheque en blanco ahora, y eso no va a pasar", enfatizó.

El líder republicano deseó que su plan, que según adelantaron algunos fuentes cercanas al partido tiene previsto someter a votación el miércoles, sea aprobado en la Cámara, posteriormente en el Senado y sea ratificado por el presidente. "Si el presidente lo firma, la atmósfera de 'crisis' que ha creado desaparecerá. El límite de la deuda será aumentado y el gasto se cortará en más de tres billones de dólares", y según dijo el Congreso podrá trabajar en los retos que afronta el país.