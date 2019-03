Morales: "Si el Gobierno español no quiere hablar, trataremos con los movimientos sociales"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha lamentado la reacción de España a la nacionalización de la empresa aeroportuaria SABSA, filial de Abertis y Aena, al tiempo que ha advertido de que "si no es con el Gobierno, mantendrá relaciones con los movimientos sociales" de nuestro país.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Palacio de Gobierno, en La Paz, Morales ha lamentado el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, que ha adelantado que el Gobierno, "muy a su pesar", se replanteará "el conjunto de las relaciones bilaterales".

"No escuché decir que hubiera problemas en las relaciones bilaterales, es su derecho y lo vamos a respetar", ha dicho. "Bolivia va a tener relaciones con todo el mundo. Si no es con el Gobierno español, tendremos relaciones con los movimientos sociales de España", ha subrayado. El líder indígena ha reiterado que, "por supuesto, (las autoridades españolas) tienen todo el derecho a protestar por esta forma de recuperar", pero ha adelantado que no se disculpará "por reclamar una empresa que roba, que saquea a un país". "Realmente nos daría miedo defenderla", ha añadido.

Denuncia que la empresa española ha obtenido un beneficio de 15,4 millones de euros sin invertir

A este respecto, ha revelado que su Gobierno ya pensó en nacionalizar SABSA hace tres años a causa de su falta de inversión en Bolivia, pero que el entonces presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, apeló a su "buena voluntad" para iniciar negociaciones con la empresa. "Nos sentimos estafados. Hace tres años hubiésemos nacionalizado, pero creímos que Zapatero iba a convencer (a Abertis y Aena) para que invirtieran, pero no ha sido así", ha denunciado.

Morales ha indicado que Abertis y Aena pagaron 2.823 euros por la gestión de los aeropuertos internacionales de El Alto, Santa Cruz y Cochabamba y que, desde entonces, han obtenido un beneficio de 15,4 millones de euros "sin realizar ninguna inversión, solo mantenimiento". A pesar de ello, ha expresado el deseo de su Gobierno de compensar a ambas empresas por la nacionalización de SABSA.

"Si corresponde resarcir algunas inversiones, si se demuestran, lo vamos a hacer, por supuesto, pero creo que la empresa merece una demanda por semejante engaño al pueblo boliviano", ha dicho. Además, ha considerado que tanto España como algunos países europeos "todavía tienen que resarcir los daños causados en toda Latinoamérica, si hablamos desde un punto de vista indígena", de acuerdo con la Agencia Boliviana de Información (ABI).