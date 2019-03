Montoro: "No va a haber recortes en prestaciones de desempleo ni subidas de IVA"

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha aseverado este domingo que "no va a haber ningún tipo de recortes en las prestaciones de desempleo, como tampoco va a haber subida de IVA ni de ningún impuesto especial que perjudique a los más débiles".

Así lo ha destacado en Jaén, donde tras visitar su ayuntamiento, ha ofrecido ante la Catedral una rueda de prensa junto al alcalde y presidente provincial del PP, José Enrique Fernández de Moya, en la que ha dejado claro que "en elecciones no vale todo". En este sentido, ha puesto en valor los programas, que no tienen que ser "súper amables para todo el mundo", puesto que en coyunturas como las actuales hay que "tomar decisiones difíciles".

En este contexto, el ministro ha hecho hincapié en que el Gobierno que preside Mariano Rajoy ha dejado claro que no se pondrán en marcha medidas "que hagan imposible la vida a los más débiles", de manera que "no se va a recortar las prestaciones por desempleo".

"No vamos a reducir las prestaciones por desempleo en el campo de Jaén y Andalucía. No hay el más mínimo atisbo de proyecto y el que diga que existen documentos del Ministerio de Hacienda está falseando, a no ser que sean del Ministerio anterior al Gobierno que represento", ha afirmado en alusión al secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, quien alertó el pasado viernes con "certeza documental" de que los fondos para el fomento del empleo agrario (el antiguo PER) "desaparecen" en los Presupuestos Generales del Estado.

Al respecto y a pocos días de que las cuentas se conozcan, Montoro ha sido tajante al insistir en que "no va a haber ningún tipo de recortes en las prestaciones de desempleo, como tampoco va a haber subida de IVA ni de ningún impuesto especial que perjudique a los más débiles" y, con ello, además, al consumo y el nivel de vida de los españoles. "Que quede claro y, si acompañan las campanas, mejor", ha bromeado el ministro cuando han comenzado a repicar las de la Catedral jiennense.

Por ello, ha criticado que se busque "el miedo" en las campañas electorales, cuando en este periodo, a su juicio, lo que se debe hacer es "devolver la confianza a la gente" y todas las formaciones políticas deben estar unidas en el objetivo de "salir de la crisis y equilibrando los presupuestos públicos". "Eso significa renunciar a proyectos de gastos, pero también elegir bien sobre quién se está haciendo recaer esos proyectos de renuncia de gastos. No va a ser nunca sobre la parte más débil", ha zanjado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.