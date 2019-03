Montoro: "La deuda de los infractores no prescribirá jamás"

El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de lucha contra el fraude que prohibirá las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros a profesionales y empresarios y obligará a informar de las cuentas en el extranjero. Además habrá sanciones para los infractores y la deuda no prescribirá.

Una de las medidas "pioneras en nuestro país" según el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, será la de "limitar los pagos en efectivo. Habrá que utilizar cheques, transferencias o tarjetas de crédito para pagar cantidades superiores a 2.500 euros. Si no, la multa será del 25% del importe, tanto para el pagador como para el receptor. Esta medida no afectará a los particulares. Este límite además se elevará hasta los 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes, para favorecer la llegada de turistas.

Además, a partir de enero de 2013, será obligatorio declarar las cuentas en entidades financieras extranjeras, y también otros activos como fondos de inversión, seguros de vida e invalidez o bienes inmuebles. Las deudas fiscales relacionadas con cuentas en el extranjero no prescribirán, por lo que la Agencia Tributaria podrá liquidarlas independientemente de cuando sean detectadas. Según explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las rentas se imputarán al último periodo impositivo entre los no prescritos.

Potenciar la figura del inspector

Otro de los puntos claves del 'plan antifraude' es según Montoro que "potencia" la figura del inspector y establece un régimen sancionador "duro y estricto", con multas de entre 1.000 y 100.000 euros, por obstaculizar o negarse al proceso de inspección.

En cuanto a las medidas para garantizar el cobro de las deudas tributarias, ha dicho que se quiere aumentar la capacidad cautelar de Hacienda para evitar que cuando se llega al final de un procedimiento hayan desaparecido los bienes del investigado.

Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos pendientes de cobro por valor de 6.000 millones de euros.

Las reformas se traducirán en una "mayor confianza"

Cristóbal Montoro, ha asegurado que tiene la "convicción" de que las reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo se traducirán en "mayor confianza" sobre España, tanto dentro del país como frente a las instituciones europeas y los mercados financieros.

"Esta es la tarea. Cada día el Gobierno toma decisiones y emprende reformas desde el convencimiento de que la situación va a cambiar", expresó el ministro al ser preguntando por la escalada de la prima de riesgo hasta los 416 puntos básicos.

Montoro defendió que el Gobierno está tomando decisiones para corregir el déficit público y modernizar la estructura productiva de España, con el fin de que la economía crezca y genere empleo "cuanto antes".

"La tarea sabíamos que era muy difícil", admitió el ministro, quien reiteró que la herencia recibida es "muy difícil" de gestionar, más aún después de que España lleve "mucho tiempo" en una situación "delicada".