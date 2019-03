Montoro critica que algunos "famosos actores" no tributan en España

En una pregunta sobre la persecución a narcotraficantes y la lucha contra el fraude en el Pleno del Senado, Montoro ha aprovechado para advertir de que el problema en España es que "hay mucha gente que no paga impuestos".

"Nosotros no hemos tenido aquí nuestro Depardieu, no ha hecho falta porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España", ha ironizado el ministro aludiendo al actor francés que adoptó la nacionalidad rusa en protesta por los elevados tributos que tenía que afrontar en su país.

"El día que paguen, las bases imponibles serán más amplias y la recaudación corrigiendo el déficit público podrá bajar en nuestro país", ha insistido Montoro ante sonoras protestas de los grupos de la oposición y aplausos de los miembros de la bancada 'popular'.

Estas palabras han provocado también el enfado del senador de ICV Jordi Guillot, que en su turno de palabra ha preguntado al ministro a quién se refería. "¿Al payaso de Bárcenas? No entiendo cómo se puede llegar a esto", ha censurado Guillot ante las protestas del PP y a quien a continuación la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha pedido que no recurra a "chistes fáciles".

Esta escena ha tenido lugar durante una pregunta del senador socialista Juan María Vázquez, que ha acusado al Ejecutivo de subir los tributos a los ciudadanos mientras aprobaba medidas para que quienes no pagaban pudieran "evadirlos".

"Quien tiene la responsabilidad de gobernar y cobrar impuestos también tiene que dar ejemplo y ser ejemplar", ha advertido el senador antes de criticar las "gracietas" de Montoro, que "sólo hacen gracia a su coro y ya están cansando a la sociedad".

En este contexto, el senador socialista ha preguntado al ministro sobre los rastreos que se realizan en las Rías Baixas para investigar dinero sin justificar procedente del narcotráfico en la provincia de Pontevedra, y que algunos medios de comunicación aseguraban que habían sido suspendidos. "La Agencia Tributaria lo ha desmentido ya. Se está persiguiendo a los narcotraficantes con el mismo ahínco con el que se ha hecho siempre".