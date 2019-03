Monago: “Los escraches coartan la comunicación en la calle del PP con el ciudadano”

ENTREVISTA AL PRESIDENTE EXTREMEÑO EN ESPEJO PÚBLICO

El presidente de la Junta de Extremadura ha valorado en Espejo Público que estos grupos pretenden con sus acciones "conseguir que el PP no se comunique en la calle”. Respecto a las protestas de la Plataforma antidesahucios, que critican que la ley no incluya propuestas como la dación en pago, ha sido contundente: "Esa medida deja a la gente en la calle; no es la solución".