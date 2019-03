Miles de afectados por las preferentes recuerdan en la calle que el problema "sigue vivo"

Miles de afectados por la venta de participaciones preferentes se han manifestado en Madrid y Santiago de Compostela para recordar que el problema "sigue vivo" porque el arbitraje pactado por PP y PSOE solo beneficia a una minoría.

Estas concentraciones, convocadas por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), se han completado con actuaciones de protesta en otras ciudades, como Valencia, Santander, Cáceres, Bilbao, Valladolid, Logroño o Murcia. En Santiago de Compostela, miles de personas afectadas por los diferentes productos 'tóxicos' comercializados por las entidades bancarias se han manifestado para reclamar la devolución de sus ahorros y exigir transparencia en el proceso de arbitraje.

La manifestación ha sido convocada por la Coordinadora Gallega de Plataformas de Afectados y tuvo su punto de inicio en la Alameda de Santiago de Compostela para dirigirse finalmente, tras un recorrido por las calles de la capital gallega, hacia la residencia oficial del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En declaraciones a Efe, Xesús Domínguez, portavoz de la plataforma de afectados de Compostela, consideró que la solución al problema debe ser política.

Sobre el acuerdo al que han llegado los grupos parlamentarios del PP y el PSOE para dar salida a miles de afectados, Domínguez consideró que se trata de "una cortina de humo para tranquilizar a los afectados de Bankia, porque aquí no se resolvió el grueso del problema".

Por su parte, el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, solicitó también "la devolución íntegra del dinero a los estafados" y una "vía razonable para dar salida a este problema". "Una solución política", declaró Vázquez denunció "la connivencia de los intereses comunes de la elite económica y política. La estafa en las preferentes es una demostración práctica de esa connivencia de intereses", dijo.

La manifestación de Madrid ha partido del Banco de España para llegar hasta la sede de Bankia y reunido, según los organizadores, a varios miles de personas. Fuentes de Adicae han explicado a Efe que el objetivo de estas convocatorias es "romper con la falsa idea" de que el problema de la comercialización inadecuada de las participaciones preferentes se ha solucionado con el acuerdo de arbitraje.

Las participaciones preferentes son productos financieros complejos -no tienen vencimiento y su rentabilidad está supeditada a que el emisor tenga beneficios-, pero que algunas entidades vendieron a clientes para los que no eran adecuadas y que ahora no pueden desprenderse de ellas sin perder su dinero. Estas mismas fuentes han asegurado que el acuerdo se publicitó de forma "engañosa" cuando, según sus cálculos, solo el 10 % de los afectados por las preferentes de Bankia van a poder acogerse al arbitraje. Adicae insiste en que apoya a los clientes que pueden optar al arbitraje, pero recuerda que "el 90 % queda fuera".

"El problema es general y masivo, por lo que la solución tiene que ser general y masiva", indica, "y no restringida a los clientes que decida Bankia a través de una consultora". De esta manera, se "aboca a cientos de miles de familias a la vía judicial", pero, aun así, "los afectados tienen claro que van a seguir adelante".

Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE llegaron a un acuerdo esta semana para dar salida a miles de afectados por las preferentes, que incluirá la creación de una comisión de seguimiento para decidir el perfil de cliente que puede optar al arbitraje con el objetivo de recuperar el 100 % de su inversión.