Mas asegura que una Cataluña independiente tendría menor presión fiscal

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que una Cataluña con Estado propio tendría menos presión fiscal y combatiría de forma eficiente el fraude fiscal, una moderación que, ha matizado, no es posible en el corto plazo a causa de la crisis.

"Cuando veo la posibilidad de Estado propio en el horizonte, lo que veo es un país con menos presión fiscal y eficacia en la lucha contra el fraude fiscal", ha destacado Mas en un encuentro con pequeños y medianos empresarios acompañado del presidente de Pimec, Josep González.

Considera que la moderación fiscal se puede conseguir si una parte de los recursos que genera Cataluña se queda en el territorio catalán.

No obstante, ha matizado que esta moderación fiscal no se podrá empezar a ejecutar en 2013: "Aunque las respuestas no gusten, procuro que sean las que veo que son, porque plantearlo de otra manera sería engañar o autoengañarnos".

Ha indicado que no se atreve a bajar los tipos altos del IRPF, que ha admitido que es el más alto de la Unión Europea con un 56%: "En un momento en que debes recortar por aquí y por allá, aunque la recaudación sea relativamente poca, no podemos hacer un cambio en esta línea".

En contrapartida, ha señalado la "práctica eliminación" del impuesto de sucesiones, aunque ha advertido de que el Gobierno que preside no puede ir más allá en fiscalidad actualmente, si bien ha aclarado que se procederá a una moderación general en cuanto el Ejecutivo catalán pueda.