¿Quién está detrás de la construcción del Cristo de Boadilla? "Es un monumento de la gente para la gente"

"Vamos a levantar el Sagrado Corazón de Jesús más grande del mundo", así empieza el vídeo que presenta este ambiciosa iniciativa. Una escultura de 37 metros de altura que "abre los brazos a toda la humanidad", nos dice Javier Viver, el escultor al que le han encargado el proyecto. Detrás de toda esta idea está la asociación Devotos Sagrado Corazón de Boadilla. "Está siendo una belleza, un regalo, hemos lanzado el vídeo hace 48 horas y mucha gente ya está al tanto", nos cuenta Fe Gómez, miembro de la asociación. Según nos explican, ya han recibido donaciones no solo de España, también de muchos otros puntos del mundo: el Líbano, Irlanda, Estados Unidos, México, Colombia... "Esto es un monumento para el mundo, un legado artístico del que mucha gente quiere formar parte".

Porque esa es una de las claves de este proyecto y, quizá, la que ha generado algunas dudas sobre cómo y cuándo se llevará a cabo: es un monumento 100% financiado por donativos de particulares. "No hay dinero público ni de la Iglesia", insiste Gómez. Todo esto ha hecho saltar las alarmas: ¿qué pasa si el monumento no llega a construirse? ¿quién se quedará con todo ese dinero? ¿existe verdaderamente la asociación? Vamos a intentar aclarar todos estos interrogantes.

¿Cuándo se pone en marcha el proyecto?

La propuesta para ponerse a trabajar en el diseño de este monumento llega al taller de Javier Viver hace unos cuatro años. "Querían un monumento representativo que pudiera verse desde todo Boadilla", nos detalla el escultor. Fue la asociación la que se puso en contacto con él que, motivado con la idea, empezó a pensar en cómo podía ser este Cristo gigante: "yo quería que la gente pudiera entrar en la escultura y tener un contacto de corazón a corazón, una experiencia sensorial a través de la luz, el sonido y la vibración".

¿Dónde se va a construir?

El terreno elegido por la asociación existe y está previsto levantar allí un monumento. Pero el ayuntamiento de Boadilla del Monte no ha hecho ninguna cesión de suelo: "no hay nada formal presentado en el ayuntamiento, cuando se haga, se evaluará el encaje con nuestra normativa urbanística", nos detallan fuentes del consistorio. Lo que nos dicen desde la asociación es que "el ayuntamiento está informado en tiempo real de cuál va siendo la evolución del proyecto" pero que, efectivamente, todavía no se ha presentado el plan urbanístico concreto del proyecto. Y que con los donativos actuales van a poder avanzar en todo esto y que esperan tenerlo listo en los próximos meses.

¿Existe la asociación?

Hemos buscado a la asociación en todas las fuentes públicas del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad pero no la hemos encontrado registrada en ninguna parte. La explicación que nos dan es que la asociación está compuesta por ciudadanos de Boadilla y que "tanto la solicitud como el acta de estatutos está presentada desde hace seis meses". Esperan que pronto aparezca en el registro como "asociación civil".

¿Qué pasa si no se construye el monumento?

Si con las donaciones no consiguen llegar a los 17 millones de euros que necesitan para poder construir el monumento, todo el dinero recogido hasta ese momento "será íntegramente donado a las obras de misericordia, está recogido en los estatutos", aclara Gómez. También insisten en que esta es su idea más ambiciosa pero que podría sufrir cambios si fuera necesario: "si por temas técnicos tuviera que tener otra envergadura, se contemplará", añaden desde la asociación.

