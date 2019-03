Los sindicatos piden a Rajoy "valor político" para defender en la UE un plan de estímulos a la economía

La secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Bernadette Ségol, y los secretarios generales de UGT, CCOO y USO, Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo y Julio Salazar, respectivamente, han pedido "valor político" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar en la próxima Cumbre Europea un plan que estimule el crecimiento económico y el empleo tras constatarse el "fracaso" de las políticas de austeridad.

Los dirigentes sindicales han hecho esta petición durante la reunión que han celebrado en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de cara a la celebración esta semana del Consejo Europeo.

Los líderes sindicales han destacado que Europa necesita "acciones fuertes y sólidas" para cambiar el rumbo de sus políticas hacia el crecimiento y la creación de empleo, al tiempo que han resaltado la "sintonía" que hay entre la CES y el Gobierno español en determinadas cuestiones.

En este sentido, Méndez, Toxo y Ségol han resaltado que Rajoy comparte con los sindicatos la necesidad de que de esta Cumbre salgan contenidos y mensajes "concretos", sobre todo en relación el paro juvenil, para evitar lo ocurrido en otras citas similares, que acabaron en meras "palabras vacías" y en "agua de borrajas".

Méndez ha señalado que su "impresión personal" es que Rajoy ha cambiado "su posición de arrastre" hacia las consignas de la UE por una "posición de resistencia", porque entiende que el retraso de Europa en la toma de decisiones "está generando problemas".

Rajoy y su posición "posibilista"

Pese a ello, no le ven dispuesto a dar la batalla en la UE por el programa de recuperación económica que reclama el movimiento sindical europeo. "En esto no podemos estar satisfechos, porque el Gobierno español no ve posible esta batalla", ha dicho Toxo.

De hecho, el dirigente de CC.OO., a la sazón presidente de la CES, cree que la posición de Rajoy es más bien "posibilista", centrada en "salir lo mejor parado" en las cuestiones que van a debatirse. A ello hay que añadir, según Toxo, que las elecciones en Alemania están "pesando como una losa" sobre el desarrollo de la Cumbre.

Asimismo, los líderes sindicales han dicho compartir con el presidente del Gobierno su preocupación por que, si esto sigue así, el Parlamento Europeo vaya cambiando su composición e incorporando partidos con posiciones "antieuropeístas".

Los dirigentes sindicales han definido el encuentro como un "intercambio sincero y constructivo", al igual que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que ha subrayado al término del mismo que el Gobierno español dará la batalla "durante toda la semana" por los temas de los que ya se viene hablando: la unión bancaria, la financiación de las pymes y los 6.000 millones de euros comprometidos para combatir el paro juvenil.

Los sindicatos consideran este dinero insuficiente y coinciden con el Gobierno en que debe liberarse cuanto antes. La idea que defenderá el Ejecutivo español, ha dicho la ministra, es que estos fondos lleguen en 2014 y 2015.

De esos 6.000 millones, a España le corresponden entre 1.500 y 2.000 millones, a los que hay que sumar, según Báñez, los 3.500 millones de la Estrategia de Empleo Joven.

"Se defraudarán expectativas"

Así las cosas, los sindicatos entienden que, a la vista del borrador de la Cumbre, "se van perfilando unas conclusiones que defraudarán las amplias expectativas que se habían generado en la semanas previas".

"Me voy un poco más preocupado de lo que llegaba. No hay nada en el borrador en relación con el empleo juvenil más que ese apunte de esos 6.000 millones de euros en siete años. Pero sin un programa de inversiones ambicioso, un plan con 6.000 millones de euros no se puede llamar plan de empleo joven", ha denunciado Toxo.

Entre las peticiones de los sindicatos europeos se encuentran la de acometer en Europa una especie de Plan Marshall para impulsar el crecimiento económico y el empleo; la lucha contra la pobreza, "que se ha visto agravada por las políticas de austeridad", y el establecimiento de una renta mínima garantizada a los ciudadanos europeos.

Por otro lado, Méndez ha afirmado que le han insistido a Rajoy en que hay que evitar cambiar dos años de demora en el cumplimiento del objetivo de déficit por más reformas estructurales. "Por ese camino no nos debemos adentrar. El nos ha dicho que ya se verá, que son temas de política nacional", ha apuntado.

Al ser preguntada por esta cuestión y en lo que respecta a la reforma laboral, la ministra Báñez ha insistido en que la reforma laboral "ya está hecha" y que se va a seguir el guión diseñado en el Plan Nacional de Reformas.