Mariano Rajoy asegura con violencia "no se consigue nada"

Bruselas tiene sus reglas. No estaba previsto hablar del déficit en este Consejo y no se ha hablado. "De esto no se habla aquí. Esto es un tema que no se cierra hasta junio. Nosotros presentaremos nuestros presupuestos conforme a lo que nos parezca más sensato", ha explicado Rajoy. Aún así la posibilidad estaba en el aire. Por eso dos países, Finlandia y Suecia han rechazado que se suavicen los objetivos de déficit. Pero no es una petición exclusiva de España. Incluso Holanda, uno de los socios más exigentes con los demás, podría incumplirlos.

De lo que sí se hablado es de reformas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy se las ha explicado a sus socios y ha renovado el compromiso con la estabilidad. El objetivo es la creación de empleo, el crecimiento. Esto va a llevar su tiempo pero hay que tomar decisiones hay que tomar medidas y controlar el déficit público y hacer reformas. Rajoy es consciente de que las refomas no gustan a todos.: "A los que están en las calles estos días yo les diría que hay que ser prudentes que es un momento difícil pero que con eso no se consigue nada y que el gobierno tiene que hacer las reformas".

En el Consejo han renovado a Van Rompuy como presidente y han dado el visto bueno a Serbia como país candidato a la Unión Europea. Hoy continúa la cumbre. Van a firmar el tratado que reforzará la disciplina fiscal mediante el control presupuestario. Y algo más difícil: tienen que discutir nuevas medidas: esta vez que conjugen el ahorro con el crecimiento.