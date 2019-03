Mariano Rajoy: "Algunas decisiones no son agradables, pero sientan las bases para el crecimiento"

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha defendido este miércoles en Cali las recetas económicas que está poniendo en marcha su Ejecutivo porque está convencido de que, aunque algunas no son agradables, son las que sientan las bases para un crecimiento muy sólido.



Rajoy ha hecho esta defensa de las reformas y ajustes que está aplicando en España en su intervención en el foro empresarial organizado de forma paralela a la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico. El jefe del Ejecutivo ha reconocido que España está atravesando un momento de dificultades económicas al igual que toda la Unión Europea, pero ha aprovechado para garantizar que el país es un ejemplo de que "la apertura, la liberalización y la integración regional son una receta de éxito".



Algo que sólo cree posible con un "esfuerzo continuo" y que ha asegurado que es lo que está haciendo su Gobierno con el proceso que ha acometido de modernización y ajuste de la economía. Un proceso que, ha señalado, había sido "largamente pospuesto" y que ha asumido que es costoso, sobre todo, en términos de empleo".



"Algunas decisiones no son agradables, pero sientan las bases para el crecimiento muy sólido que permita exportar y crecer", ha añadido Rajoy.



En ese capítulo de reformas ha recordado que su Gobierno aprobará este viernes la ley de emprendedores, que tiene como objetivo apoyar a este colectivo y, en su opinión, va a suponer un apoyo muy claro para la internacionalización de las empresas españolas. Para Rajoy, esa factor es un requisito capital para la mejora del bienestar de los ciudadanos.

Rajoy ha reconocido que los países americanos están invirtiendo cada vez más en Europa y, en particular en España. "Lo alentamos y lo agradecemos, pero creemos que es mucho más lo que se puede hacer", ha recalcado, tras quejarse de que frente a los 45.000 millones que España invierte en países de la Alianza, estos invierten en nuestro país 20.000 millones.



Por eso, ha insistido en que existe un "enorme potencial para intensificar el flujo de inversiones de la Alianza en España como puerta natural de entrada en Europa". "Para mi Gobierno, América Latina es un objetivo prioritario y trabajamos para que también lo sea para la UE", ha añadido.