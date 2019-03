Manifestación de 'togas' en contra de la subida de tasas

Cientos de profesionales sector judicial, entre abogados, jueces, fiscales, procuradores y funcionarios, han protestado, convocados por el Consello da Avogacía Galega, contra la "discriminatoria" subida de las tasas judiciales, que irán desde los 150 hasta los 1.200 euros, ante la que han mostrado su oposición "total y absoluta".

Según lo expuesto por los siete Colegios de Abogados dque han coordinado la protesta ante sedes judiciales de toda la Comunidad, este proyecto de Ley de Tasas Judiciales supondrá que "va a haber una Justicia para ricos y una para pobres", como ha censurado el decano del Colegio de Compostela, Evaristo Nogueira, pues "vulnera absolutamente la tutela judicial efectiva".

Por ello, Nogueira ha pedido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que "reflexione" antes del miércoles, Ccuando se llevará esta medida al Senado, porque "es uno de los mayores atentados a la Justicia desde la instauración de la democracia".

"Va a pagar igual quien cobre 100.000 euros que quien cobre 24.000 euros"

De hecho, el decano del Colegio de Abogados de Orense, Arturo González, ha alertado de que "en torno a un 30 o 40% de asuntos" ya "no llegarán al juzgado". A modo de ejemplo, si un trabajador, a partir de ahora, quiere recurrir una sentencia en el ámbito laboral va a tener que abonar una tasa de 800 euros poder acudir en recurso de suplicación al TSXG.

En A Coruña, frente al Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) han acudido medio millar de personas, entre abogados y representantes de diversos colectivos, entre los que se encontraban ediles socialistas y del BNG. Además, entre los asistentes estaba el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela. En la concentración había dos pancartas en las que se podía leer, por un lado, "No a las tasas. Justicia para todos", suscrita por la Asociación Libre de Avogados de Galicia, y otra del Colegio de Abogados de A Coruña con el lema 'En defensa da cidadanía, non as taxas xudiciais'.

Algunos de los presentes vestían las togas y hubo gritos pidiendo la dimisión del ministro de Justicia. En rueda de prensa, el presidente del Consello da Avogacía Galega y decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Antonio Platas Tasende, ha alertado de que el proyecto de Ley de Tasas Judiciales generará una Justicia "para ricos", mientras que ha tildado de "traición" las medidas impulsadas por el ministro, Alberto Ruiz Gallardón.

En Santiago, el decano del colegio de Abogados de Compostela, Evaristo Nogueira se ha referido --en una protesta con unas 200 personas-- a la "clara discriminación" de esta medida porque "va a pagar igual quien cobre 100.000 euros que quien cobre 24.000 euros", por lo que "mucha gente no va a poder acudir a los juzgados".

Como muestra, ha apuntado que si existe una multa por 300 euros, y se considera que no es correcta, para ir al contencioso administrativo habrá que pagar 200 euros de tasas, que no serán devueltas en el caso de estimarse.

El juez José Antonio Vázquez Taín ha sido otro de los presentes en la protesta de Santiago, quien ha remarcado en declaraciones a los medios que cree que "todos" los profesionales del sector "están de acuerdo" en que "es una medida inoportuna".

El juez decano de Santiago, Jorge Cid, ha denunciado que "va a suponer un obstáculo para acceder a la justicia para mucha gente, básicamente para la clase media".