La luz subirá un 10% en enero

La Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) de la luz puede subir en enero el 9,9% después de que la decimotercera subasta entre comercializadoras de último recurso (Cesur) y los ajustes técnicos posteriores hayan arrojado un alza del 21,3% en el coste de la energía con respecto a los resultados de octubre, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.



El producto base subastado para el primer trimestre de 2011, de 4.000 megavatios (MW), se vendió a un precio de 49,07 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento del 4,5%. Este producto es el que se utiliza en la fórmula de la TUR, a pesar de que en la puja también se ha vendido otro producto punta de 306 MW por 53,99 euros por MWh, esto es, un 1,86% más que en octubre.



No obstante, una vez realizados los ajustes correspondientes, referidos a pagos por capacidad, primas de riesgo, desvíos o traslado de consumos de base a hora punta para cubrir los momentos de mayor demanda, el incremento final ha quedado fijado en el 21,3%.



Este coste de la energía obtenido en la subasta tiene un peso cercano al 50% en la fijación de la TUR. El Gobierno ha decidido congelar el otro principal componente de la fórmula, referido a los costes regulados, pero eso no evitará una subida del 9,9%.



SUBIDAS DE LA LUZ

La revisión de enero será la primera de la TUR en 2011. Durante 2010, Industria ha aplicado dos subidas, una en enero, del 2,6%, y otra en octubre, del 4,8%. Estos incrementos se produjeron a pesar de que en julio y en octubre el departamento dirigido por Miguel Sebastián se decantó por congelar la parte regulada de la tarifa.



La TUR afecta a cerca de 27,1 millones de consumidores con menos de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada que no hayan querido contratar el suministro en el mercado libre.