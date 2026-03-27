Un hotel gallego anuncia un seguro de sol para Semana Santa: "Si llueve te regalamos otro día de estancia"

Las reservas hoteleras de Semana Santa están muy vinculadas al clima. "Son reservas, en gran medida, de última hora, porque la gente espera hasta el final a ver qué tiempo va a hacer para decidir", nos cuenta Francisco González, director del Hotel Spa Nanín Playa en Sanxenxo.

Aquí, todas las miradas están puestas hoy en el cielo. Luce de un azul inmaculado, ni una nube; el sol ilumina la localidad con esa luz que invita a pasear por la playa, a sentarse en una terraza, a hacerse unas fotos. Unos 21 grados en el termómetro y la sensación de haber superado por fin un invierno largo, en el que hemos tenido más lluvia de la que incluso un gallego puede soportar. Así relatado, casi parece el paraíso, ¿verdad? Pues lo cierto es que sí, nos ha parecido bastante próximo al visitar esta mañana el entorno.

Siete de cada diez españoles van a viajar esta Semana Santa

Se empiezan a ver las primeras maletas, los acentos de fuera, y la villa va cogiendo ese ambiente de vacaciones tan característico de la localidad turística por excelencia en Galicia. "Se van cumpliendo las previsiones, vamos a buen ritmo, pero creemos que lo más potente va a llegar este fin de semana", explica este empresario hostelero. Los datos de ocupación parecen darle la razón en términos generales. España se sitúa en cifras similares a las del año pasado y se prevé que 7 de cada 10 personas hagan una escapada estos días. "Aquí estaremos encantados de recibirlos", asegura Francisco.

El contexto internacional y la subida de los precios hacen que sean muchos los que optan por destinos nacionales en lugar de salir de España estos días. Aun así, nos va a salir un 9% más caro que hace un año, por lo que tocará rascarse un poco más el bolsillo. Por ello, lugares de costa, mar y calma están entre los preferidos de quienes han optado por el turismo de proximidad. "Tenemos mucho que ofrecer a todos los niveles aquí en Sanxenxo, por ejemplo", nos dicen. Este año, además, con un añadido: el sol. La previsión dice que nos acompañará durante las próximas jornadas y que lo hará con temperaturas agradables y ambiente totalmente primaveral.

Seguro de sol para evitar riesgos: si llueve te regalamos otro día

¿Y qué pasa si no es así? ¿Y si la previsión se equivoca? No hay problema: en este hotel han buscado la solución. "Tenemos seguro de sol. Si llueve estos días, le damos al cliente la posibilidad de alojarse en nuestro hotel otro día que elija entre abril y junio de este año de manera totalmente gratuita", explica el director de este establecimiento situado en plena playa de Nanín, con acceso directo y piscina propia.

Se deben cumplir unos requisitos: se trata de las jornadas que van del 1 al 4 de abril. El hotel tomará como referencia los datos oficiales de MeteoGalicia y se contabilizará como día de lluvia cualquier jornada en la que se superen los dos litros por metro cuadrado en una hora, dentro de la franja entre las 9:00 y las 21:00 horas. Vamos, que si se nos chafan las vacaciones por la lluvia, podemos estar tranquilos: tenemos opción de recuperarlas. "Lo que queremos es animar a la gente a que venga, porque lo van a disfrutar".

La propuesta busca ofrecer tranquilidad a quienes reserven durante estas fechas, ya que contempla compensaciones en caso de mal tiempo sin necesidad de cancelar la estancia, algo que lógicamente se complica demasiado una vez preparada la escapada. De este modo, los huéspedes podrán beneficiarse de ventajas adicionales si las condiciones meteorológicas no acompañan.

Por lo que no hay excusa. Todo a favor para apostar por la costa gallega estos días.

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