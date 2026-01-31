La lechuga y el aceite virgen, principales damnificados de Josef y Kristin

España es el principal -por no decir el único- proveedor de lechuga de la Unión Europea, pero este año, lo hará, previsiblemente a mayor precio. Los campos de Almería, Murcia y la Comunidad Valenciana se han anegado de agua y no solo dificulta la recogida, sino que además puede provocar enfermedades que hagan el producto inútil. Ivana Martínez de la Organización agraria COAG, no duda a la hora de prever una subida en este producto y añade que "en general subirán muchos otros como el brócoli y la coliflor, aunque la lechuga sí puede ser más preocupante por el alto movimiento que tiene".

Pero no solo el levante y Almería están padeciendo el exceso de lluvia tan fuerte y en tan poco tiempo, los temporales Ingrid y Kristin. Visitamos el sur de Madrid. En Villaconejos producen uno de los mejores aceites vírgenes y ecológicos del mundo. Por suerte ya han recogido el 70 por ciento de la cosecha. Pero hay un 30% que quedará para un aceite de mucha menos calidad. Los campos están embarrados y llevan diez días sin poder meter los tractores y recoger las últimas olivas. José Carlos Velasco, agricultor de la zona nos explica que "los tractorers y toda la maquinaria pesada se quedarían atrapados".

No bajarán los precios

Esta pequeña pérdida supondrá que los precios del aceite de oliva virgen, ahora muy altos, no puedan bajar. Pero además supondrán menos ganancias para los agricultores que no pueden trabajar en más de una semana. Además las previsiones no son buenas por lo que se tardará en recoger las últimas olivas.

Según un reciento estudio de Agroseguro, los percances y siniestros en el campo causados por distintos fenómenos relacionados con el cambio climático aumentaron un 15% en 2025, hasta los 804 millones de euros. Esta patronal, destaca que se trata de la segunda cifra más alta registrada en 45 años, solo superada por la sequía de 2023, cuando alcanzó un total de 1.235,5 millones de euros. En 2022, COAG, ya advirtió de este peligro: cuando publicó entonces pérdidas del 6% del valor de la producción, más de 550 millones de euros en un solo ejercicio. Así se señaló recogiendo los impactos en nuestros viñedos, olivares, campos de cereal y dehesas.

