Agricultores, ganaderos y pescadores canarios salen a la calle para pedir mayor defensa del sector: "El campo se desangra"

Todas las asociaciones han estado presentes en la manifestación que ha recorrido las calles de Santa Cruz de Tenerife.

Gracia López
Publicado:

Como si de un entierro se tratara, así han desfilado agricultores, ganaderos y pescadores por las calles de Santa Cruz de Tenerife en la concentración por el campo canario que ha tenido lugar en la mañana de este sábado. Portando coronas en memoria de cada uno de estos subsectores y un ataúd simulado en el que descansaban plátanos, papas, papayas, piñas,... y así decenas de productos cultivados en las islas y que, según los productores, están en grave peligro de desaparecer debido a los grandes acuerdos europeos con terceros países.

Ángela Delgado, la presidenta de ASAGA Canarias, insiste además en que estos programas afectan especialmente a territorios ultraperiféricos como el Archipiélago: "Aquí las producciones son muy pequeñas y necesitamos ayuda; si no, no podemos hacer frente a la subida de precios de combustibles, grano o fitosanitarios".

Han reclamado la importancia de la soberanía alimentaria y la capacidad para poder consumir los alimentos que se cultivan en las islas porque aseguran que "no solo da de comer a los agricultores, también es un factor fundamental para la economía del archipiélago". Por eso insisten en que el acuerdo con Mercosur afectará también a la calidad de los alimentos que consumimos, porque los controles fitosanitarios, laborales y de seguridad serán mucho menores de los que actualmente impone la Unión Europea.

Carmen Pérez es ganadera además de presidenta de la COAG en Canarias y cree que la carne de las islas no va a poder competir en precio con la que venga de terceros países. "Esto va a provocar que los pocos ganaderos que quedan abandonen las granjas". Y ha querido mandar un mensaje a la ciudadanía: "Durante la pandemia sobrevivimos gracias a nuestra agricultura y ganadería; la gente debe saber que no es solo un problema de los productores".

"Hay mucho campo y poca gente" es el grito de una de las manifestantes hoy en la concentración que se ha llevado a cabo en Santa Cruz de Tenerife por la defensa del sector primario en las islas ante el acuerdo con Mercosur. Aunque estaban presentes todas las asociaciones, aseguran que "hemos echado en falta a la gente, a los consumidores, que a la postre son los otros grandes perjudicados de estos acuerdos".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

