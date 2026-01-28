Indemnizaciones Renfe 2026: Con cuánto retraso tendrán que devolverte el dinero y cómo pedirlo

Tienes un viaje, todo organizado, llegas a la estación con tiempo de sobra y, el tren llega con 10 minutos de retraso, 15, 20, 30… así que llegas tarde a tu destino y todos los planes que tenías establecidos tienes que modificarlos. ¿Te ha pasado? Pues bien, para evitar estos disgustos Renfe, para este 2026, promete una indemnización mayor para los retrasos de sus trenes de larga distancia.

Pero, ¿con cuánto retraso tendrán que devolverte el dinero en RENFE y cómo se solicita esta indemnización? ¡Te lo contamos!

¿Con cuánto retraso tendrán que devolverte el dinero en RENFE?

Hasta el momento, el importe por retrasos, era de una devolución del 50% del precio del billete si el tren sufría una demora de 60 minutos, y del 100% por los de más de 90 minutos. Sin embargo, el Parlamento ha aprobado una enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible que obliga a recuperar los niveles anteriores:

Desde el 1 de enero de 2026, el Gobierno garantiza las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso, del 50 y del 100% del importe respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia. Es decir, si tienes un viaje en AVE o tren de larga distancia y llega con un retraso de solo 15 minutos, podrás reclamar la devolución del 50 % del importe, algo que hasta ahora no era posible. Y si el retraso alcanza 30 minutos, podrás solicitar el 100 %. Esto implica que la operadora garantice mayor puntualidad y que se adapte a un régimen de compensaciones más generoso.

¿Cómo solicitar las indemnizaciones de retrasos de RENFE?

Lo primero que debes hacer antes de solicitar una indemnización a Renfe es conservar siempre el billete o código de reserva y reclamar dentro del plazo que Renfe establezca. Asimismo, puede ser conveniente adjuntar pruebas de la incidencia como fotos, capturas y justificantes de retraso.

La solicitud de compensación puede hacerse a través del sitio web de Renfe y estará disponible hasta máximo 3 meses desde la fecha de la incidencia. Recibirás el reembolso en 24 horas y la devolución se puede realizar en efectivo o tarjeta bancaria, en caso de que proceda.

