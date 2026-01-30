Jerez mide los daños tras el temporal y prepara la petición de zona catastrófica

Jerez de la Frontera vive días de máxima tensión tras una semana marcada por el paso encadenado de las borrascas Joseph y Kristin. La crecida del río Guadalete, que atraviesa el término municipal, ha puesto contra las cuerdas a la ciudad y a su entorno rural, hasta el punto de que el Ayuntamiento ha decidido iniciar los trámites para solicitar al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

La decisión llega después de constatar la magnitud de los daños provocados por el temporal y de mantener activado un amplio dispositivo de seguridad y asistencia. El nivel del Guadalete se ha mantenido estable por encima de los seis metros durante las últimas horas, una circunstancia que obliga a extremar la vigilancia y a no relajar las medidas de prevención. Los servicios municipales trabajan ya en un inventario detallado de desperfectos, muchos de ellos aún ocultos bajo el agua, tanto en áreas urbanas como en explotaciones agrícolas y núcleos rurales.

El riesgo de nuevos episodios de lluvias ha llevado al Consistorio a promover evacuaciones adicionales en zonas especialmente vulnerables. Más de 200 familias han sido alertadas en distintos puntos del término municipal ante la posibilidad de quedar aisladas o sin acceso a suministros básicos si la situación empeora. Los desalojos se están realizando de forma escalonada y con apoyo logístico, utilizando instalaciones deportivas y alojamientos habilitados para acoger a las personas afectadas.

3.700 incidencias en toda Andalucía

En paralelo, el impacto del temporal se deja sentir en toda Andalucía. Los servicios de emergencia han contabilizado alrededor de 3.700 incidencias relacionadas con inundaciones, desprendimientos y cortes de suministro, mientras que al menos 35 carreteras permanecen cerradas o con restricciones al tráfico, especialmente en zonas de sierra. Localidades como Benamahoma o Alcalá del Valle observan con preocupación la evolución de los accesos, ante el riesgo de quedar incomunicadas.

La gestión de los embalses se ha convertido también en una pieza clave para evitar un escenario más grave. El pantano de Bornos ha reducido su volumen tras varios desembalses controlados, una medida preventiva para ganar margen de seguridad si regresan las lluvias intensas. Las autoridades insisten en que las decisiones se toman con criterios técnicos y con el objetivo prioritario de proteger a la población.

Mientras tanto, Jerez se prepara para días complicados. El mensaje de las administraciones es claro: prudencia, atención a las indicaciones oficiales y colaboración ciudadana. La normalidad aún queda lejos, pero el despliegue de recursos y la coordinación entre instituciones buscan contener un temporal que ya ha dejado una profunda huella en la provincia.

