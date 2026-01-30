Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El IPC recorta cinco décimas hasta el 2,4% gracias a la construcción y la inversión productiva

El Índice de Precios de Consumo (IPC) modera su tasa interanual en enero cinco décimas, cerrando el año en un 2,8%.

Imagen de archivo de dinero

Imagen de archivo de dinero

Irene Delgado
Publicado:

El Ministerio de Economía ha valorado de forma positiva los últimos datos de la Contabilidad Nacional y del Índice de Precios de Consumo (IPC), cuya información permanece embargada hasta su publicación oficial por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según ha señalado, las cifras confirman un cierre de año favorable para la economía española y un inicio de 2026 marcado por la moderación de los precios, con una bajada de cinco décimas repecto a diciembre. España encadenaría tres meses seguidos de desaceleración y el mayor recorte desde marzo del año pasado, en caso de que estos datos se confirmase.

De acuerdo con los datos adelantados, la economía española aceleró su crecimiento en el tramo final de 2025, con un aumento del producto interior bruto del 0,8% en el último trimestre del año. Este avance consolida un ejercicio caracterizado por un crecimiento sólido, sustentado tanto en el consumo como en la inversión.

El consumo ha estado impulsado principalmente por la evolución positiva del empleo y por la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, mientras que la inversión ha contado con el apoyo tanto del sector de la construcción como de la inversión productiva. En este contexto, el ministro ha destacado que España se mantiene entre las economías avanzadas con mejor comportamiento, liderando el crecimiento y situándose en torno al doble de la media del conjunto de la zona euro.

Junto al buen tono de la actividad económica, los datos apuntan a una desaceleración de los precios al inicio de 2026. La inflación se situó en el 2,4%, lo que supone una reducción de cinco décimas respecto al mes de diciembre, una evolución que refuerza la estabilidad económica y mejora las perspectivas para los hogares y las empresas.

A su vez, la inflación subyacente, la cual excluye alimentos frescos y energía, se mantuvo por tercer mes consecutivo en el mismo dato del 2,6%.

Finalmente, desde el Ministerio han subrayado que la aceleración del crecimiento en la recta final del año es especialmente relevante, ya que sienta las bases para un avance sólido de la economía a lo largo de 2026, en un entorno de mayor estabilidad de precios y con fundamentos internos robustos.

