Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Al límite

"Te cabe el pie entero": 34.000 kilómetros de carreteras en España están en estado crítico

Vecinos y transportistas alertan del deterioro del asfalto y reclaman inversiones urgentes para garantizar la seguridad vial.

Problemas en las carreteras

Vecinos y transportistas alertan del deterioro del asfalto | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paz Bailón
Publicado:

Las carreteras no pasan por su mejor momento, la situación es alarmante, lo denuncia la asociación española de carreteras. Dicen que más de la mitad "están en situación grave", y que el 30% -aproximadamente unos 34.000 kilómetros- " necesitan una reconstrucción urgente"

Hay socavones en los que "te cabe el pie entero", denuncia un usuario que pasa a menudo por la A-477 a la altura de Aznalcóllar. Es un ejemplo pero hay muchos repartidos por toda la geografía española. Los baches que obligan a esquivar carriles y las ruedas reventadas se han convertido en parte del paisaje habitual en muchas carreteras. Conductores particulares y profesionales denuncian una situación que califican de “auténtico peligro”, mientras reclaman soluciones reales más allá de señales provisionales y parches temporales.

Particulares y profesionales piden medidas urgentes

En Huelva, la indignación de los vecinos es clara. "Dejad de poner carteles y arreglar las carreteras", reclama uno de los afectados, que alerta del riesgo constante para quienes circulan a diario por vías llenas de irregularidades. Autovías que deberían garantizar seguridad y fluidez presentan un firme deteriorado que obliga a extremar la precaución.

La situación se repite en la A-52, a su paso por Ourense, los conductores se ven obligados a maniobrar para evitar los baches. "Tienes que esquivarlos e irte a la izquierda sí o sí", explica una conductora. Se trata, además, de una vía relativamente nueva que arrastra deficiencias casi desde su inauguración. "Lo único que hacen es parchear todo el tiempo, pero no acaban de arreglarla", denuncian.

En la A-62, en Burgos, el deterioro del asfalto ha llegado a tal punto que se ha tenido que cortar un carril. Camioneros que transitan a diario por la zona hablan de una situación insostenible. "Ha reventado no sé cuántas ruedas, diez o doce ya. Un camión esta mañana ha reventado ahí abajo también", explica uno de ellos. Para los profesionales del transporte, el problema no es solo económico, sino de seguridad vial: "Tienes que ir haciendo 'tris-tras-tris-tras', unos baches terroríficos".

Pese a la gravedad del problema, los afectados critican la falta de actuaciones reales. "Lleva una semana y no empieza ni una obra, han puesto chirimbolos solamente", señalan, en referencia a la señalización provisional que no soluciona el fondo del problema.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Trabajadores de trenes, hartos de denunciar deficiencias: "A veces se circula sin interventor"

Trabajadores de trenes

Publicidad

Economía

Problemas en las carreteras

"Te cabe el pie entero": 34.000 kilómetros de carreteras en España están en estado crítico

Yolanda Díaz

Así queda el salario mínimo para 2026 y esta es la razón por la que te conviene presentar la Declaración de la Renta

Billetes y monedas de euro

El IPC recorta cinco décimas hasta el 2,4% gracias a la construcción y la inversión productiva

Yolanda Díaz
SMI

El Ministerio de Trabajo pacta con sindicatos la subida del SMI un 3,1% y deja fuera a la patronal

búnker
Economía

Búnkeres por 80.000 euros para sobrevivir a un ataque nuclear

Trabajadores de trenes
Trenes

Trabajadores de trenes, hartos de denunciar deficiencias: "A veces se circula sin interventor"

Un colectivo de empleados de Serveo alerta de situaciones que comprometen gravemente la seguridad ferroviaria.

Tractorada clama en Bilbao contra el acuerdo UE-Mercosur porque "la alimentación es un derecho, no mercancía"
Sector agrario

'Super Jueves' de tractoradas contra Mercosur y la PAC: "El sector agrario necesita respuestas ya"

Tractoradas por toda España han cortado el tráfico en hasta en 30 puntos del país. Los agricultores vuelven a salir a la calle para manifestarse contra el acuerdo de Mercosur y los recortes de la Política Agraria Común (PAC).

Inteligencia Artificial

Estos son los puestos de trabajo que más crecen en España en 2026: la inteligencia artificial lidera la lista

Una persona en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Renfe informaba a primera hora que se suspendía el servicio de Rodalies por incidencia en el centro de control de Adif en la Estació de França (Barcelona). Estaba previsto que hoy se retomara el servicio de forma parcial tras el accidente que tuvo lugar el 20 de enero, sin embargo media hora después de que arrancase el servicio quedaba suspendido por esta nueva incidencia.26 ENERO 2026David Zorra...

El servicio de Rodalies podría recuperar la normalidad el próximo lunes

Rafael Escudero, del sindicato ferroviario

Los sindicatos denuncian que las empresas subcontratadas por Adif no tienen suficiente preparación

Publicidad