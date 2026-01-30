"Te cabe el pie entero": 34.000 kilómetros de carreteras en España están en estado crítico

Las carreteras no pasan por su mejor momento, la situación es alarmante, lo denuncia la asociación española de carreteras. Dicen que más de la mitad "están en situación grave", y que el 30% -aproximadamente unos 34.000 kilómetros- " necesitan una reconstrucción urgente"

Hay socavones en los que "te cabe el pie entero", denuncia un usuario que pasa a menudo por la A-477 a la altura de Aznalcóllar. Es un ejemplo pero hay muchos repartidos por toda la geografía española. Los baches que obligan a esquivar carriles y las ruedas reventadas se han convertido en parte del paisaje habitual en muchas carreteras. Conductores particulares y profesionales denuncian una situación que califican de “auténtico peligro”, mientras reclaman soluciones reales más allá de señales provisionales y parches temporales.

Particulares y profesionales piden medidas urgentes

En Huelva, la indignación de los vecinos es clara. "Dejad de poner carteles y arreglar las carreteras", reclama uno de los afectados, que alerta del riesgo constante para quienes circulan a diario por vías llenas de irregularidades. Autovías que deberían garantizar seguridad y fluidez presentan un firme deteriorado que obliga a extremar la precaución.

La situación se repite en la A-52, a su paso por Ourense, los conductores se ven obligados a maniobrar para evitar los baches. "Tienes que esquivarlos e irte a la izquierda sí o sí", explica una conductora. Se trata, además, de una vía relativamente nueva que arrastra deficiencias casi desde su inauguración. "Lo único que hacen es parchear todo el tiempo, pero no acaban de arreglarla", denuncian.

En la A-62, en Burgos, el deterioro del asfalto ha llegado a tal punto que se ha tenido que cortar un carril. Camioneros que transitan a diario por la zona hablan de una situación insostenible. "Ha reventado no sé cuántas ruedas, diez o doce ya. Un camión esta mañana ha reventado ahí abajo también", explica uno de ellos. Para los profesionales del transporte, el problema no es solo económico, sino de seguridad vial: "Tienes que ir haciendo 'tris-tras-tris-tras', unos baches terroríficos".

Pese a la gravedad del problema, los afectados critican la falta de actuaciones reales. "Lleva una semana y no empieza ni una obra, han puesto chirimbolos solamente", señalan, en referencia a la señalización provisional que no soluciona el fondo del problema.

