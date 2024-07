Así queda el precio del aceite de oliva tras la reducción del IVA al 0%

Desde hoy, 1 de julio, no se aplicará el IVA al aceite de oliva. Una medida que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 25 de junio y que se mantendrá hasta el próximo 30 de septiembre. Entre octubre y septiembre el impuesto sobre el valor añadido de este producto se situará en un 2%. No es la primera vez que se pacta una reducción, anteriormente este disminuyó del 10% al 5%, umbral en el que se encontraba desde 2023.

De forma paralela, el Gobierno mantendrá la rebaja del IVA al 0% a otros alimentos básicos como la fruta, las verduras, el pan y los huevos. Al igual que con el aceite de oliva, se mantendrá hasta el 30 de septiembre, y a partir de entonces remontará al 2%.

Pero no es la única medida adoptada. Con vistas al próximo año, el Ejecutivo busca promover una reforma de la ley del IVA, para que el aceite pase a formar parte del grupo de alimentos básicos, y por consiguiente se le aplique de forma permanente un tipo superreducido del 4%.

¿Cómo se queda el precio del aceite de oliva?

La reducción del aceite de oliva del 5% al 0% proyecta una bajada estimada de los precios de 50 céntimos. De esta forma, en supermercados como Mercadona, en los que el aceite de marca blanca Hacendado se vende a 8 euros el litro, está previsto que baje a 7,60 céntimos. En el supermercado Día, una botella de un litro de aceite de oliva virgen extra La Almanzara, que se vendía a 8,95 euros, ha bajado hasta los 8,52 euros. En Lidl el precio del litro de aceite de la marca Abril, ha pasado delos 8,95 euros, hasta los 8,45 euros, mientras que en Carrefour la marca blanca de su aceite de oliva virgen extra ha pasado de 9,64 euros a 9,18 euros.

Los empresarios no se pueden beneficiar de la bajada

Tras conocerse la noticia, algunos consumidores han apuntado a que la reducción se podría reflejar en aumento de los márgenes para productores y distribuidores, no obstante desde el Ministerio de Hacienda han precisado que las rebajas del IVA deben reflejarse "en el precio final del producto y beneficiar íntegramente a los consumidores".

Se frena el aumento del aceite de oliva entre abril y mayo

De forma previa a la reducción del IVA, los últimos datos del IPC confirmaron que la vertiginosa subida del precio del aceite de oliva se había frenado. Entre los meses de abril y mayo se registró una bajada del 2,1%.

El aceite no bajaba de precio desde enero de 2023. Aun así, Ricardo Serra, presidente de ASAJA en Andalucía, se muestra prudente de cara al futuro señala ante los micrófonos de Antena 3 Noticias para no crear falsas expectativas: "No pensamos que vaya a haber grandes caídas en los precios, simplemente en función de cómo se desarrolle el verano y según vayan las producciones, los precios se irán adaptando a precios más normales con respecto a los del año pasado".

