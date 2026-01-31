Beauty Valencia: el gran salón del sector de la belleza que mueve 300.000 millones de euros anuales en todo el mundo

El sector de la belleza facturó en el mundo, según el informe Grupo L´oreal 2024, 290 mil millones de euros.En España, esta industria representa el 1,03% del PIB. Prueba de ello es la buena salud de la que gozan los salones como Beauty Valencia que se celebra del 31 de enero al 2 de febrero en Feria Valencia.

29.000 salones de manicura en España

Allí encontramos máscaras de oxígeno para el rostro y gran variedad de productos de cosmética natural. Como dice Dévora Navia, directora comercial de Sublime: "La tendencia es de la industria es crear productos que cuando los aplicas sientes que el cuerpo los reconoce". En los últimos años los negocios de manicura se han mutiplicado en las calles. Julia, responsable de comunicación de una empresa ucraniana de bellaza para uñas, nos informa que en España hay 29.000 salones que realizan manicura que facturan 600 millones de euros al año.Y entre las posibilidades estéticas que ofrecen hay "diseños de todo tipo que se pueden incluir piedras, cristales o incluso tela", asegura Cristóbal Cervera, director técnico de Beauty Valencia

Campeonato de diseño de uñas

Cervera junto a José Alcayde son los reponsables del campeonato de uñas que celebra Beauty Valencia. Cientos de personas compiten para mostrar el mejor trabajo en diferentes categorías. Alcayde nos enseña una uña de la categoría artística que es toda unaescultura. "La tematica es el jardín. Se ha hecho todo a mano y han utilizadose utiliza acrilico, acrigel y lo han combinado con piedras, balines…", muestra Alcayde.

Crece la cosmética dedicada al hombre

El gasto en belleza ya representa el 1% del PIB. La incorporación del hombre al sector ha disparado el consumo de este tipo de productos. Las ventas demuestran que hay una revolución en el maquillaje masculino. Beatriz Aparicio, formadora de maquillaje, cuenta que el hombre está eliminando los estereotipos y ha decido que también quiere versemejor. "El hombre busca un maquillaje natural, un poco de base, unos polvos matificantes, un retoque de cejas... cosas sutiles que den un acabado de rostro más descansado", asegura Aparicio. La barbería ha sido siempre la hermana pobre de la peluquería, hasta que en los últimos años ha vivido un cambio radical. "Ahora hay marcas propias y miles de negocios. El cliente ha asumido el cuidado de su barba como una necesidad", cuenta Sebastián Forner, barbero. A Forner le conocen por "Tian" y por sus buenas dotes con la navaja. "El tío que antes se dejaba barba parecía un presidiario. Ahora al hombre le gusta verse bien y utiliza cera y aceites para llevarla siempre cepillada", explica "Tian".

España cuarto exportador de cosmética en Europa

España es el cuarto exportador europeo de cosmética. Un sector patrio que hace frente a los famosos productos coreanos y a la valorada piel de porcelana de sus mujeres. Francis Peanilla, gestor de varias marcas de cosmética coreana en nuestro país lo tiene claro: "Nos llevan años luz en investigación y en evidencia científica. Los coreanos buscan mejorar una arruga, una mancha pero sin la obsesión de una piel muy estirada. Buscan una piel sana y bonita". Porque como cuenta Dévora Navia: "cuando te miras al espejo y te gusta lo que ves te sientes mejor", y a veces nos basta un "flisflis" de los que reparte entre el público de Beauty Valencia la coreana Shi Yu, propietaria de una marca de cosmética, para sentirnos brillantes.

