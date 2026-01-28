Redes Sociales
'Off February', el reto que invita a desconectar de las redes sociales durante todo el mes
El Movimiento OFF reta a todos los usuarios del mundo al OFF February, una campaña que propone borrar las aplicaciones de redes sociales del smartphone durante los 28 días de febrero.
Antes de seguir leyendo, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día al teléfono móvil, en muchas ocasiones, prestando atención a una cadena interminable de vídeos? Hacernos habitualmente esta pregunta es importante para evitar subir esta media: solemos dedicar unas 54 horas al mes a las redes sociales.
La magnitud del dato se entiende mucho mejor convirtiéndolo en días al año: 27. Es decir, de media, gastamos casi un mes de nuestro año en estas plataformas. Tiempo que, si nos paramos a pensar, es muy probable que dedicáramos a otras cosas como a hacer deporte, a leer o a nuestra familia y amigos.
Febrero sin redes sociales
Por eso el Movimiento OFF reta a todos los usuarios del mundo al OFF February. La campaña propone un algo muy concreto: borrar las aplicaciones de redes sociales del smartphone durante los 28 días de febrero con el objetivo de recuperar ese tiempo que de media se dedica a estas plataformas. OFF February se presenta según Diego Hidalgo, fundador de Movimiento OFF, "como una invitación a la acción, y al mismo tiempo, como una oportunidad colectiva para retomar el control de la atención y reconectar con experiencias significativas fuera de las pantallas".
Reconectar con hábitos saludables
"Vivimos en un contexto de hiperconectividad que está teniendo un impacto profundamente negativo en nuestra salud, nuestra atención y nuestra capacidad de estar presentes", explica Hidalgo. "Las redes sociales plantean ante todo un coste de oportunidad: las decenas de horas que la gente pasa haciendo scroll han canibalizado el tiempo que dedicaba a la actividad física, la socialización, la lectura o a dormir. No se trata de rechazar la tecnología, sino de recuperar el control sobre nuestro tiempo y nuestra atención", añade. Además, como recuerda Mar España, directora de la Plataforma Control Z, "nuestro tiempo y energía son limitados" y hacer "scroll infinito nos agota".
De primeras, borrar una aplicación que solemos usar a menudo puede parecer complicado, ya que la dependencia de las redes sociales también es una adicción. Un aspecto importante en este sentido que señala María Salmerón, pediatra y presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia es que "cuando uno empieza a hacer desconexión digital va a tener más síntomas al inicio pero lo bueno es que si eres capaz de mantenerlo los beneficios son inmediatos". De hecho, si se consigue esa desconexión no se pierde nada y se puede ganar algo tan valioso como es el tiempo.
