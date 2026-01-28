Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
'Off February', el reto que invita a desconectar de las redes sociales durante todo el mes

El Movimiento OFF reta a todos los usuarios del mundo al OFF February, una campaña que propone borrar las aplicaciones de redes sociales del smartphone durante los 28 días de febrero.

Paz Bailón
Publicado:

Antes de seguir leyendo, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día al teléfono móvil, en muchas ocasiones, prestando atención a una cadena interminable de vídeos? Hacernos habitualmente esta pregunta es importante para evitar subir esta media: solemos dedicar unas 54 horas al mes a las redes sociales.

La magnitud del dato se entiende mucho mejor convirtiéndolo en días al año: 27. Es decir, de media, gastamos casi un mes de nuestro año en estas plataformas. Tiempo que, si nos paramos a pensar, es muy probable que dedicáramos a otras cosas como a hacer deporte, a leer o a nuestra familia y amigos.

Febrero sin redes sociales

Por eso el Movimiento OFF reta a todos los usuarios del mundo al OFF February. La campaña propone un algo muy concreto: borrar las aplicaciones de redes sociales del smartphone durante los 28 días de febrero con el objetivo de recuperar ese tiempo que de media se dedica a estas plataformas. OFF February se presenta según Diego Hidalgo, fundador de Movimiento OFF, "como una invitación a la acción, y al mismo tiempo, como una oportunidad colectiva para retomar el control de la atención y reconectar con experiencias significativas fuera de las pantallas".

Reconectar con hábitos saludables

"Vivimos en un contexto de hiperconectividad que está teniendo un impacto profundamente negativo en nuestra salud, nuestra atención y nuestra capacidad de estar presentes", explica Hidalgo. "Las redes sociales plantean ante todo un coste de oportunidad: las decenas de horas que la gente pasa haciendo scroll han canibalizado el tiempo que dedicaba a la actividad física, la socialización, la lectura o a dormir. No se trata de rechazar la tecnología, sino de recuperar el control sobre nuestro tiempo y nuestra atención", añade. Además, como recuerda Mar España, directora de la Plataforma Control Z, "nuestro tiempo y energía son limitados" y hacer "scroll infinito nos agota".

De primeras, borrar una aplicación que solemos usar a menudo puede parecer complicado, ya que la dependencia de las redes sociales también es una adicción. Un aspecto importante en este sentido que señala María Salmerón, pediatra y presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia es que "cuando uno empieza a hacer desconexión digital va a tener más síntomas al inicio pero lo bueno es que si eres capaz de mantenerlo los beneficios son inmediatos". De hecho, si se consigue esa desconexión no se pierde nada y se puede ganar algo tan valioso como es el tiempo.

