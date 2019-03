Lasquetty confirma que seguirá adelante con la privatización de seis hospitales

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, confirmó este mièrcoles que, aunque el diálogo con los profesionales de la sanidad continúa, su departamento no tiene previsto renunciar a la prevista externalización de la gestión de seis hospitales públicos de la región, la cual se iniciará en los primeros meses de 2013.

En una rueda de prensa para explicar la evolución de las negociaciones entre ambas partes, Lasquetty consideró “ilógica” la petición de los mèdicos de suspender su iniciativa de “externalización”, puesto que el objetivo es ahorrar dinero con ello, y si no se lleva a cabo, no habrá ahorro.

“Es un imposible ilógico, ya que si no se externalizan seis hospitales, si no es así, no hay ahorro. Habría una continuidad en los costes, pero no puede ser un ahorro mantener algo igual que como está: es pura lógica”, dijo.

Criticó que el sector mantenga sus paros, lo que definió como una “postura de maximalismo que me parece que es irresponsable”, y aprovechó para destacar la “buena relación y coordinación” con los jefes de servicio de hospitales y responsables de enfermería de los hospitales, pese a todo. Recordó el consejero que “estamos padeciendo una crisis terrible”, donde Madrid, además, sufre los inconvenientes de un sistema de financiación inadecuado. “Aunque el compromiso es mantener la misma sanidad pública y de la máxima calidad, lo tenemos que hacer con menos dinero”, dijo.

“Lo que se nos ha presentado por los mèdicos, desgraciadamente, no es suficiente ni tiene la consistencia necesaria para convertirse en propuestas alternativas, a pesar de que sigue el diálogo”, subrayó.