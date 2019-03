Piqué afirma que es hora de la política de verdad porque la situación es seria y no vale escudarse en los consensos. Hay que plantear una reforma del mercado de trabajo digan lo que digan los interlocutores aunque eso conlleve huelgas generales. Asegura que no hay mejor política social que crear empleo, ya que cualquier política social es inútil con casi 5 millones de parados.

Respecto a las medidas de Zapatero para Piqué "es una evidencia que son medidas tardías y que si el sueldo de los funcionarios se hubiese recortado al principio de la crisis ahora no habría que hacerlo un 5%". Además el ex ministro de varias carteras con el gobierno de Aznar, afirma que "se está recortando el gasto sin reformar las estructuras, hay excesiva burocracia y el problema de las pensiones no es que sean altas o bajas sino que si el sistema no se reforma será insostenible a medio plazo".

El presidente de Vueling ha afirmado que las cifras no cuadran: "Tenemos un déficit cerca del 12% y hay que rebajarlo al 3% en 2013, eso son 100.000 millones de euros. Con las medidas se ha dicho que se van a recortar en 50.000 millones -algo muy difícil de conseguir- aún así quedan 50.000 que tienen que salir de algún sitio, sin embargo la vía no es subir los impuestos, sino hacer reformas".

En cuanto a la fuga de capitales, Piqué asegura que éstos van "donde se les trata bien y donde hay seguridad. Para calmar los mercados, hacen falta programas coherentes, explicar lo que se quiere hacer, los objetivos y el camino para conseguirlo. Lo que genera desconfianza no son los sacrificios sino no explicar lo que se quiere hacer".