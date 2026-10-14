El precio de los combustibles y carburantes dispara el IPC en septiembre hasta el 4,9%, su tasa más alta desde febrero de 2023

Los precios se han disparado en septiembre seis décimas hasta el 4,9 % interanual, fijándose en la tasa más alta desde febrero de 2023. En este incremento han influido el alza de los precios de los carburantes y combustibles que se encarecieron un 27,7 %, en un contexto de shock energético derivado de la guerra en Irán.

En el comportamiento de los precios de septiembre presionó a la baja la ampliación del descuento al diésel, que pasó de 10 céntimos por litro en agosto a 20 céntimos en septiembre, y en sentido contrario el de la gasolina, que se redujo de 10 a 5 céntimos.

El INE confirma así el dato del IPC adelantado y también el de la inflación subyacente que está en el 3,1%, y es la que no tiene en cuenta la evolución de de los precios de la energía y de los alimentos frescos.

Otras partidas que condicionaron el IPC han sido las Actividades recreativas, deporte y cultura, al situar su tasa anual en el 3,6%, casi dos puntos y medio por encima de la del mes pasado. En septiembre la tasa mensual del IPC general fue del 0,3%, cuatro décimas menos que en agosto. Vestido y calzado presentó una variación del 6,9%, que recogió el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada de otoño-invierno.

La cartera que dirige Carlos Cuerpo destacó que las medidas del Plan de Respuesta siguen "moderando" el repunte de la inflación. Así, con los datos se mantendrá la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel a partir del 1 de noviembre. En cambio, no se producen reducciones en el IVA ni en el Impuesto Especial sobre la Electricidad porque la tasa anual de inflación de ésta se situó en el 11,4%, por debajo del umbral del 15% sobre el que se activarían las rebajas fiscales.