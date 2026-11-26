El subsidio para mayores de 52 años ofrece una protección económica a quienes cumplen los requisitos establecidos y se encuentran en situación de desempleo. Sin embargo, mantener esta ayuda no depende únicamente de reunir las condiciones de acceso: también es necesario cumplir una serie de obligaciones durante todo el tiempo que se percibe.

El SEPE contempla diferentes tipos de infracciones y las sanciones varían según su gravedad.

Infracciones que te pueden quitar el subsidio para mayores de 52 años

Algunas conductas se consideran infracciones leves.

Entre ellas se encuentra no acudir, sin una causa justificada, a una cita requerida por los servicios públicos de empleo o por una agencia de colocación, así como incumplir determinadas exigencias del acuerdo de actividad.

También puede constituir una infracción leve no facilitar al SEPE la información necesaria para recibir correctamente sus comunicaciones y notificaciones.

La sanción aumenta si se repiten este tipo de incumplimientos en un periodo determinado.

La primera infracción leve supone la pérdida de un mes de prestaciones.

Si se produce una segunda dentro de los 365 días siguientes, la pérdida asciende a tres meses; la tercera implica seis meses y una cuarta infracción puede acabar con la extinción de la prestación.

Por eso, un incumplimiento que puede parecer menor no debería pasarse por alto cuando se está cobrando el subsidio.

Infracciones graves: rechazar un empleo puede tener consecuencias

El SEPE considera infracciones graves determinadas conductas relacionadas con las obligaciones que tiene la persona beneficiaria.

Una de las más importantes es rechazar, sin causa justificada, una oferta de empleo adecuada propuesta por los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación que colaboren con ellos.

propuesta por los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación que colaboren con ellos. También entra en esta categoría negarse a participar en acciones, programas o actividades incluidos en el itinerario destinado a mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral.

En estos casos, la escala es más elevada: la primera infracción grave supone tres meses de pérdida de prestaciones, la segunda seis meses y la tercera puede provocar la extinción del subsidio, siempre que las infracciones se produzcan dentro del periodo establecido para aplicar la escala.

Además, si se deja de cumplir algún requisito necesario para cobrar la ayuda, es importante comunicarlo al organismo. En el caso de las rentas, el beneficiario debe informar de los cambios que puedan afectar a su derecho.

El fraude puede acabar directamente con el subsidio

El nivel más elevado corresponde a las infracciones muy graves.

Aquí se incluyen conductas fraudulentas destinadas a obtener o prolongar indebidamente una prestación, como aportar documentación falsa, simular una relación laboral u omitir declaraciones obligatorias con el objetivo de cobrar cantidades que no corresponden.

También es una infracción muy grave compatibilizar el subsidio con un trabajo por cuenta propia o ajena cuando esa compatibilidad no esté expresamente permitida por la normativa.

En estos supuestos, la consecuencia puede ser la extinción del subsidio, además de otras medidas previstas legalmente.

Hay otro trámite especialmente importante para quienes reciben esta ayuda: cada 12 meses deben presentar al SEPE una declaración anual de rentas. El plazo es de 15 días hábiles desde que se cumple ese periodo. Si no se presenta a tiempo, el pago queda suspendido hasta que se regularice la situación.

El subsidio para mayores de 52 años está pensado para ofrecer una cobertura prolongada, pero esa continuidad lleva aparejada una serie de responsabilidades. Mantener actualizados los datos, atender los requerimientos y comunicar cualquier cambio que pueda afectar al derecho a cobrarlo resulta tan importante como cumplir los requisitos iniciales. Así se evitan sanciones y, sobre todo, problemas posteriores por cantidades cobradas de forma indebida.