Siete millones y medio de euros. Es decir, un ocho por ciento más que en 2025. Es la cifra que facturará Lotes de España, una de las plantas de fabricación de cestas navideñas más importantes del sector en el país. El dato indica que la tradición de las empresas de obsequiar a los empleados con un detalle no solo no se pierde, si no que se incrementa. Pero para que la tradición no se quede anticuada las empresas del sector han actualizado la oferta. "La campaña arranca en septiembre y las empresas cada vez apuestan más por menos productos pero de mayor calidad", asegura Pepa Alarcó de la empresa valenciana Lotes de España.

Cestas personalizadas

Ahora el empleado puede elegir entre varios lotes a través de la plataforma web El Mejor Regalo. La firma permite que cada trabajador elija su obsequio dentro del presupuesto fijado por su empresa. La plataforma permite, incluso, elegir si se lo llevan directamente al domicilio particular."Hay compañeros que les gusta más el dulce o el salada, otros que prefieren vino y de esta manera todos los empleados pueden elegir entre seis lotes diferentes y la empresa siempre acierta", explica Carles Torrijos, responsable de comunicación de la empresa Arquetipo. Otra de las novedades es la personalización del regalo en función de la identidad del propio trabajador. De esta manera, la empresa no corre el riesgo de regalar un jamón al empleado vegano y que el detalle se acabe conviertiendo en un error."Hoy en día contamos con lotes veganos, con comida halal o para celiacos. El año pasado ya lo notamos, y en 2026 una tendencia asentada son las cajas sin alcohol. Cada vez más empresas optan por lotes sin botellas", explica Pepa Alarcón, responsable comercial de Lotes de España.

Envases originales

En esta planta valenciana se han puesto como objetivo ir reduciendo el uso de la típica caja de cartón. "Hay que sorprender, reciclar y reutilizar. Apostamos por presentar los productos en mochilas, neveras de playa o maletas de viaje. Una vez que se han degustado los productos siempre queda el soporte para disfrutarlo", dice Alarcón.Este tipo de envases se vuelven sofisticados y reutilizables. En Lotes de España llevan años detectando que las empresas apuestan por productos de mayor calidad."A estas alturas ya tenemos preparado el 70 por ciento de los pedidos. Estos meses ampliamos líneas de producción y plantilla para poder servir el producto a tiempo y que nadie se quede sin su lote. Hay muchos empleados que lo esperan con ilusión durante todo el año", explica la responsable comercial. La tradición se actualiza y como explican en Lotes de España: "Que la empresa regale una cesta de Navidad no es anticuado. Lo anticuado era que todo el mundo recibiera lo mismo".

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