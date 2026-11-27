Las pensiones contributivas y las de clases pasivas del Estado subirán un 3,5% en 2027, de acuerdo con el mecanismo de revalorización vinculado a la evolución de los precios. El incremento será superior para las prestaciones mínimas y no contributivas, que experimentarán una subida de entre el 8,8% y el 14,2%, mientras que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aumentará un 14,1%, según ha anunciado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El cálculo de la revalorización de las pensiones contributivas se conoce después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya publicado el dato adelantado del IPC de noviembre, que se ha situado en el 4,1%. Con esta referencia, la media de la inflación de los doce meses comprendidos entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026 permite anticipar el incremento que recibirán los pensionistas el próximo año.

No obstante, el porcentaje todavía deberá confirmarse con el dato definitivo del IPC de noviembre, que el INE publicará el próximo 15 de diciembre. Una vez conocido, el Gobierno aprobará un Real Decreto-ley para garantizar la aplicación de la subida en enero de 2027. El procedimiento para su tramitación normativa ya está en marcha.

774 euros más al año para la pensión media de jubilación

La subida del 3,5% supondrá, aproximadamente, 774,5 euros adicionales al año para quienes perciben la pensión media de jubilación. En el conjunto del sistema, el incremento se traducirá en unos 676 euros más anuales para la pensión media.

La revalorización alcanzará a cerca de 9,6 millones de personas, de las que 4,82 millones son hombres y 4,76 millones mujeres. En total, se actualizarán 10,6 millones de pensiones contributivas. A ellas se suman los 722.400 beneficiarios del régimen de clases pasivas del Estado, cuyas prestaciones también aumentarán un 3,5%.

El incremento se enmarca en el mecanismo establecido por la Ley 20/2021, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, que vincula desde su entrada en vigor la actualización de las pensiones a la evolución de los precios para preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

La subida prevista para 2027 supera la aplicada este año, cuando las pensiones contributivas aumentaron un 2,7%. En 2025 el incremento fue del 2,8%, mientras que en 2024 alcanzó el 3,8% y en 2023 se situó en el 8,5%.

Las pensiones mínimas y el IMV, entre las prestaciones que más subirán

Las prestaciones con menores cuantías recibirán un incremento superior al de las pensiones contributivas generales. Las pensiones mínimas y las no contributivas crecerán entre un 8,8% y un 14,2%, dependiendo de su modalidad. Por su parte, el Ingreso Mínimo Vital se revalorizará un 14,1%.

Según las estimaciones del Ministerio, la actualización de las pensiones mínimas beneficiará a 2,1 millones de personas, de las que el 68% son mujeres. En el caso de las no contributivas, llegará a unos 475.000 beneficiarios, con una presencia femenina del 63%. El incremento del IMV alcanzará a 2,8 millones de personas, entre ellas 1,1 millones de niños y adolescentes.

Estas subidas adicionales responden a los objetivos de suficiencia y equidad recogidos en la reforma de las pensiones impulsada durante la etapa de José Luis Escrivá al frente de Seguridad Social. La normativa estableció una senda de incrementos para reducir progresivamente la distancia entre las prestaciones más bajas y el umbral de riesgo de pobreza.

En concreto, las pensiones no contributivas aumentan por encima de la revalorización general del IPC para reducir la brecha existente hasta alcanzar el 75% del umbral de pobreza correspondiente a un hogar unipersonal. La pensión mínima de jubilación contributiva para titulares mayores de 65 años con cónyuge a cargo también cuenta con una mejora adicional, con el objetivo de alcanzar el 150% de ese umbral.

En 2026, las pensiones mínimas subieron entre un 7% y un 11,4%, mientras que las no contributivas y el IMV experimentaron un incremento del 11,4%.

La pensión máxima alcanzará los 3.481 euros mensuales

La reforma de las pensiones también contempla incrementos adicionales para las bases máximas de cotización y las prestaciones de mayor cuantía.

En el caso de las bases máximas, desde 2024 su actualización anual está vinculada al IPC, al que se añade un incremento fijo de 1,2 puntos porcentuales cada año entre 2024 y 2050. De esta forma, en 2027 subirán alrededor de un 4,7%, hasta situarse en 5.340,9 euros mensuales, frente a los 5.101,2 euros actuales.

La pensión máxima también crecerá por encima de la inflación. A la revalorización del IPC se sumará un 0,115% adicional, de acuerdo con el calendario establecido en la reforma. Así, la prestación máxima pasará de los 3.359,6 euros actuales a 3.481 euros mensuales en 2027, distribuidos en 14 pagas.

Este mecanismo de incremento adicional de la pensión máxima inicial comenzó a aplicarse en 2025 y se mantendrá hasta 2050. Su objetivo es elevar progresivamente el límite de las nuevas prestaciones, con un incremento acumulado aproximado del 3% durante ese periodo.