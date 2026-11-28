Carlos lleva once años ofreciendo los asientos libres de su vehículo a otros viajeros. Para él, compartir trayecto es una forma habitual de rentabilizar sus desplazamientos laborales y amenizar la carretera: "Hago muchos kilómetros por mi trabajo, y la compañía siempre se agradece. Cada uno te cuenta una historia diferente", explica. Aunque cada viaje trae consigo conversaciones distintas, su ritual antes de arrancar nunca cambia: "¿Vais cómodos? ¿La temperatura del coche está bien? ¿Queréis que ponga música?".

El encarecimiento de la gasolina, las aglomeraciones en los transportes colectivos y las incidencias en la red ferroviaria están empujando a miles de ciudadanos a buscar alternativas más flexibles. Quienes recurren habitualmente al coche compartido coinciden en señalar que este modelo permite dividir gastos, esquivar retrasos y acceder a conexiones directas que el transporte público tradicional no siempre cubre con eficacia.

Desconfianza ferroviaria y despegue en la provincia de Barcelona

En Cataluña, el impacto de las huelgas en Rodalíes y la preocupación por la seguridad ferroviaria tras los accidentes en la alta velocidad han provocado un trasvase de viajeros hacia la carretera. Según los datos registrados por BlaBlaCar, el uso del coche compartido en la comunidad ha crecido un 14% en lo que va de año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Este repunte es especialmente pronunciado en los desplazamientos internos dentro de la provincia de Barcelona, donde la actividad se ha disparado un 64% entre los meses de septiembre y octubre. En la provincia de Barcelona, los trayectos tienen una longitud media de 62 kilómetros y parten mayoritariamente de núcleos urbanos como la capital catalana, Manresa, Terrassa.

El accidente de Urda y su impacto en la ruta Madrid-Andalucía

El fenómeno no se limita al ámbito regional, sino que se replica con fuerza en las principales arterias de comunicación del país. Florent Bannwarth, director de BlaBlaCar en España, señala que tras el accidente de Urda "la actividad se ha triplicado en el eje Madrid-Andalucía". Dentro de este corredor sur, el eje Madrid-Sevilla registró hasta el triple de pasajeros de coche compartido en comparación con el año anterior. En total, la plataforma contabilizó 15.000 viajeros en esta ruta, quienes asumieron un gasto medio de 30 euros para recorrer una distancia aproximada de 400 kilómetros, consolidando el vehículo compartido como un sustituto directo del tren en situaciones de contingencia.

Nuevas alternativas para la movilidad cotidiana

Al igual que un sector de los viajeros ha comenzado a priorizar el autobús frente al tren, el ecosistema de la movilidad colaborativa continúa diversificándose. Estas nuevas propuestas ponen el foco en los trayectos recurrentes y buscan ofrecer soluciones ágiles especialmente en aquellos territorios donde la frecuencia o la cobertura del transporte público resulta insuficiente. De este modo, el coche compartido deja de ser únicamente una opción para viajes puntuales y se afianza como una pieza complementaria en el mapa del transporte diario.

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