Ahorrar se ha convertido en un término que a muchos les parece ciencia ficción. Un grupo de jóvenes valencianos ha desarrollado una inteligencia artificial gratuita que ayuda a reducir los gastos en luz y gas simplemente analizando los recibos a través de su chat de whatsApp.La primera pregunta es obligada: ¿Se puede ahorrar con las facturas?. "Por supuesto que se puede y mucho", asegura Álvaro Pérez, CEO de la app AURO IA.

¿Cómo funciona?

La aplicación es gratuita y de fácil manejo. "Subes un recibo o una foto del recibo y la IA compara tu factura, energía, potencia, si tu consumo es más nocturno, etc. con 90 comercializadoras. En poco segundos te ofrecemos un informe con la compañía que mejor se ajusta a tus necesidades", explica el CEO.Hacemos la prueba con una factura de la luz por un importe que ronda los 70 euros y la app concluye que hay otra compañía que nos ofrece el mismo servicio por 20 euros menos. "La IA también nos diría si no hay otra compañía más barata. Nosotros estamos centrados en luz y gas, pero a corto plazo ampliaremos el servicio a telefonía y seguros. El objetivo es que no tengas que hacer un excel comparando todas las compañías. Lo hacemos nosotros por ti", explica Iván Rejas, director tecnológico de Auro AI.

AI made in Spain

Los fundadores de Auro AI son 3 jóvenes valencianos. Ahora la empresa cuenta con un equipo de 14 personas y oficina física frente al puerto de Valencia, zona de referencia nacional en el desarrollo de start ups y empresas tecnológicas."El proyecto surgió porque vimos a nuestro alrededor que la gente pagaba por servicios que no sabía que había contratado. Investigamos y descubrimos, por ejemplo, que el precio de la potencia puede ser muy diferente en función de la comercializadora que se contrate", dice Álvaro Pérez.Pero Auro AI no es un comparador de tarifas, es una aplicación que gestiona el farragoso trámite de cambiar de compañía en cuestión de segundos. "La aplicación es gratuita para el usuario. Nosotros obtenemos beneficio a través de una comisión que cobramos a las compañías por aportar nuevos clientes. Nosotros nos encargamos de todo en cuestión de segundos", dice Iván Rejas.

Cuentas a la carta

Cada usuario recibe su informe personalizado a través del chat de la aplicación, pero también existe la posibilidad de analizarlo telefónicamente con una persona real. "Detrás de AURO AI hay gente. Hay personas que prefieren el trato cercano y también aclaramos las dudas y les orientamos por teléfono. Nuestros usuarios van desde familias a pequeñas empresas", asegura Álvaro.

"Hay usuarios que nos dan las gracias porque se han podido ir de vacaciones con el dinero que han ahorrado", repite el CEO. Porque la suma del ahorro factura a factura puede ser un montante muy importante en cualquier economía.