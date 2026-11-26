Empezó siendo cosa de un día. El Black Friday era un viernes de noviembre en el que las tiendas echaban la casa por la ventana en descuentos para inaugurar las compras navideñas.

Hace pocos años que esta costumbre americana llegó a España pero, como todo lo que tiene que ver con el marketing últimamente, el concepto ha calado hasta tal punto que unirse ha pasado de ser una opción a casi en una obligación para el comercio.

De Black Friday a Black November

Desde las grandes cadenas hasta los pequeños establecimientos. La tecnología dio el pistoletazo de salida, pero ahora mismo no hay sector que se quede atrás: ropa, cosmética, juguetes, decoración… Y ojo, un paso más allá: ópticas, colchones o incluso dentistas. Todo vale.

Y no hablamos ya solo de un viernes, aquí la tradición se ha estirado tanto que ya no es raro oír hablar de Black Week o incluso de Black November.

Con este ritmo, la pregunta es clara: ¿Puede el pequeño comercio aguantar ese ritmo? “Nosotros no”, nos dicen algunos. “Tenemos márgenes muy pequeños y no podemos entrar en eso”, explican algunas tiendas de ropa de barrio o jugueterías familiares.

En algunos casos hablamos de anuncios con descuentos del 50, 60 o hasta 70%. Verdaderas gangas. Salimos a la calle y en pleno centro comercial, preguntamos: ¿Son realmente tan buenos los descuentos en Black Friday? La sensación entre quienes compran es de cierta desconfianza, eso sí, mezclada con una tentación a veces difícil de contener.

Inflar los precios los días antes para bajarlos sobre la fecha

"Siempre se ha dicho que inflan los precios los días antes para después bajarlos en el Black Friday y que te creas que has conseguido un chollo", comenta una clienta. Aun así, reconoce que la dinámica engancha. “Hay que andar con ojo y no pasarse, pero entre el ambiente y la publicidad, al final casi siempre acabas picando”, nos cuenta. “Lo que te hace falta, lo que no, lo feo, todo, al final todo para el carro”, asegura otra. Sabemos que lo correcto es comprar con conciencia, pero no siempre somos capaces de aplicarlo.

Desde las asociaciones de consumidores ponen el foco en cómo han cambiado las dinámicas de consumo y hacen un llamamiento a la prudencia. Miguel López, presidente de la confederación ConsumES, advierte del auge de las llamadas prácticas oscuras: “Son los mensajes del estilo de "no te quedes sin él", "vas a ser el único que" o "quedan pocas unidades" que empujan a decidir rápido por miedo a perderse algo bueno”. Según explica, es una forma de presionar que resulta bastante delicada y que se ha vuelto aún más patente con el uso de la inteligencia artificial aplicada al marketing.

López recuerda también que inflar precios antes de una oferta para simular una gran bajada es ilegal. Por normativa, debe ser un precio más bajo con respecto al que el producto ha tenido en los 30 días anteriores, que tiene que estar publicado. Por todo ello, el consejo más claro y sensato es: “Compremos solo aquello que necesitemos y evitemos la compra por impulso”. Y si esto es así en el comercio físico, más todavía online.

En la calle hay quien se toma el seguimiento muy en serio. "Hay que controlar los precios anteriores", apunta un comprador, mientras otra clienta asegura que ella siempre revisa antes para comprobar si la oferta cuadra con lo que prometen. Pero no todo el mundo hace los deberes: otros admiten que pasan de comparar, que quizá deberían hacerlo, pero que van directos, sin mirar demasiado.

Entre las ganas, los algoritmos, los anuncios y ofertas que duran un mes, conviene andar con precaución: no vaya a ser que el único color negro que veamos finalmente, sea el de nuestra cartera.