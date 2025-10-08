Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Estafa

Investigan a un notario de Barcelona por estafar a personas vulnerables: "Si se demuestra, que me condenen de por vida"

Un juzgado ha abierto diligencias contra un notario, tras una decena de denuncias por presunta estafa a personas que desconocían lo que firmaban.

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Imagen de archivo de Mossos d'EscuadraEuropa Press

Publicidad

Carlos Avello
Publicado:

Según la policía catalana, la mayoría de las víctimas son personas de avanzada edad o con discapacidad que creían firmar un préstamo cuando en realidad estaban aceptando una opción de compra sobre su vivienda. Nada les hacía sospechar, al tratarse de una firma ante notario.

Los Mossos destacan que los implicados forman un "entramado de personas físicas y jurídicas" que, en convivencia con la figura del notario, "actúan de forma conjunta para hacer creer a las víctimas que están formalizando un préstamo personal, cuando realmente están firmando la venta de su inmueble a un precio irrisorio".

En declaraciones para Antena 3 Noticias, el investigado S.G.D. niega los hechos y denuncia un perjuicio personal y profesional: "Llevo 30 y pico años en esto, he firmado 60.000 escrituras y no he tenido queja de nada". Asegura que cuenta con documentación suficiente para demostrar su inocencia y defenderse judicialmente: "Si se pueden demostrar todas estas barbaridades que me inhabiliten y me condenen de por vida".

El caso está en manos del juzgado de instrucción número 32 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que investiga si hubo abuso de confianza, falsedad documental o dolo. Para ello se están recabando testimonios, peritajes documentales y revisiones en registros de propiedad. De confirmarse los hechos, se trataría de un grave atentado contra los derechos de personas vulnerables.

El Colegio Notarial de Cataluña se ha personado como acusación particular como "primeros interesados en cortar de raíz" cualquier posible mala praxis. De confirmarse algún delito el colegio decidirá qué pena solicita para el notario implicado.

Subrayan la excepcionalidad de este tipo de prácticas cuyos antecedentes, aseguran, se remontan a 2015 con el caso Cocoon, en el que se posicionaron "del lado de las víctimas".

Un episodio que reaviva el debate sobre la necesidad de una protección legal reforzada para personas en situación de vulnerabilidad y la importancia de garantizar asesoramiento independiente y mecanismos de control que eviten fraudes o abusos. Entre los afectados se encuentran personas mayores de 80 años y ciudadanos con discapacidad reconocida que aseguran que confiaron plenamente en el notario y no recibieron explicaciones claras sobre las consecuencias legales. Tiempo después de la firma de documentos, descubrieron la pérdida de sus viviendas o la privación de derechos sobre sus propiedades.

Aunque la fiscalía ha solicitado la suspensión cautelar de empleo para el notario, de momento sigue ejerciendo y está previsto que declarare el próximo día 31 de octubre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Pautas a seguir para conseguir trabajo a partir de los 50 años

Empleo

Publicidad

Economía

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Investigan a un notario de Barcelona por estafar a personas vulnerables: "Si se demuestra, que me condenen de por vida"

A3 Noticias 2 (03-09-25) Ryanair no operará desde de Santiago y cancelará los vuelos a Vigo y Tenerife Norte

Ryanair recorta 1,2 millones de asientos por el aumento de las tasas de Aena

Autobuses eléctricos de Bilbao

Bilbao, líder en Europa con autobuses eléctricos recargados por energía del metro

Control de equipaje en Barajas
Consumo

Bruselas expedienta a España por haber multado a las compañías aéreas que cobran por el equipaje de mano

Oposiciones
Empleo

El BOE lanza miles de nuevas plazas en oposiciones en octubre 2025: así puedes conseguir trabajo fijo para toda la vida

Afectada en Cádiz
Riesgo de pobreza

La historia de Lorena y su marido, duermen en un coche al no poder pagar un alquiler a pesar de trabajar: "No puedo más"

Tener un empleo ha dejado de ser sinónimo de seguridad para muchos. En España, el 11,7% de los trabajadores, está en riesgo de pobreza. Para que se hagan una idea, son más de dos millones y medio de personas, de ocupados, que ni trabajando llegan a final de mes.

Imserso
Imserso

Estas son las comunidades autónomas en las que aún no están disponibles los viajes del Imserso 2025-2026

Estamos en plena época de comercialización de los viajes para los ya jubilados, pero esto todavía no se esta aplicando a toda España. En algunas comunidades autónomas aún no ha comenzado el periodo de venta, ya que se realiza de forma escalonada.

Viajes Imserso

Arranca la venta de los viajes del Imserso: destinos, fechas y requisitos por comunidad

Lista de cursos del SEPE gratis y online

Cursos del SEPE gratis y online en octubre 2025

Cobrar el paro

Paro octubre 2025: qué día se cobra el paro este mes

Publicidad