Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Consumo

Bruselas expedienta a España por haber multado a las compañías aéreas que cobran por el equipaje de mano

La Comisión Europea pide al Gobierno español que cambie la ley, después de haber sancionado a varias compañías por los precios del equipaje de mano.

Control de equipaje en Barajas

Control de equipaje en BarajasIstock

Publicidad

Belén Montero
Publicado:

Varapalo de la Unión Europea al ministerio de Consumo. La Comisión Europea ha anunciado que ha abierto un procedimiento de infracción a España por no permitir que las aerolíneas "apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano".

Para Bruselas, esta decisión es opuesta a la legislación europea que, según señalan, "garantiza la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios". Además añade que, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el equipaje de mano "debe de ser, en principio, gratuito, siempre que cumpla unos requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables".

"El equipaje de mano que exceda esos requisitos razonables queda sujeto a la libertad de precios de las aerolíneas". La Comisión Europea incide en que España no está respetando esa libertad de precios y que además ha sancionado a cinco compañías aéreas por ese motivo, lo que también vulneraría la reglamentación comunitaria.

Las quejas de Ryanair

El precio del equipaje de mano levantó ampollas especialmente con Ryanair, muy crítico con el ministro Pablo Bustinduy. El presidente y fundador de la aerolínea Ryanair, Michael O'Leary, llamó "ministro loco comunista", al titular de Derechos Sociales y Consumo por las multas de 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste por cobrar el equipaje de mano.

O'Leary dijo que no se puede evitar cobrar porque el equipaje no cabría en cabina y porque supondría un riesgo para la seguridad aérea y ocasionaría retrasos.

Además, recientemente, la Unión Europea aprobó una propuesta de reforma del reglamento de los derechos de los pasajeros tras una larga negociación. Esa reforma incluía que las aerolíneas sigan cobrando por los equipajes de mano de un tamaño "razonable", aunque permitirá que los viajeros embarquen gratuitamente con un bulto personal. También se aceptaba aumentar las horas de retraso de los vuelos para recibir una indemnización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Pautas a seguir para conseguir trabajo a partir de los 50 años

Empleo

Publicidad

Economía

Autobuses eléctricos de Bilbao

Bilbao, líder en Europa con autobuses eléctricos recargados por energía del metro

Control de equipaje en Barajas

Bruselas expedienta a España por haber multado a las compañías aéreas que cobran por el equipaje de mano

Oposiciones

El BOE lanza miles de nuevas plazas en oposiciones en octubre 2025: así puedes conseguir trabajo fijo para toda la vida

Afectada en Cádiz
Riesgo de pobreza

La historia de Lorena y su marido, duermen en un coche al no poder pagar un alquiler a pesar de trabajar: "No puedo más"

Imserso
Imserso

Estas son las comunidades autónomas en las que aún no están disponibles los viajes del Imserso 2025-2026

Viajes Imserso
Imserso

Arranca la venta de los viajes del Imserso: destinos, fechas y requisitos por comunidad

Diez comunidades autónomas ya pueden realizar sus reservas para viajar. A partir del miércoles, podrán hacerlo el resto de las comunidades.

Lista de cursos del SEPE gratis y online
Formación

Cursos del SEPE gratis y online en octubre 2025

Los cursos online y gratuitos del SEPE en octubre son una oportunidad accesible para quienes buscan crecer profesionalmente desde casa, con formación flexible y oficial.

Cobrar el paro

Paro octubre 2025: qué día se cobra el paro este mes

Comida en un restaurante

Varios restaurantes de A Coruña apuestan por las reservas sin turnos, para disfrutar sin presiones de la experiencia gastronómica

Imagen de archivo de un brunch.

El brunch gana adeptos: ha aumentado este verano casi un 28% respecto a 2024

Publicidad