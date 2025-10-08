Bruselas expedienta a España por haber multado a las compañías aéreas que cobran por el equipaje de mano

Varapalo de la Unión Europea al ministerio de Consumo. La Comisión Europea ha anunciado que ha abierto un procedimiento de infracción a España por no permitir que las aerolíneas "apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano".

Para Bruselas, esta decisión es opuesta a la legislación europea que, según señalan, "garantiza la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios". Además añade que, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el equipaje de mano "debe de ser, en principio, gratuito, siempre que cumpla unos requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables".

"El equipaje de mano que exceda esos requisitos razonables queda sujeto a la libertad de precios de las aerolíneas". La Comisión Europea incide en que España no está respetando esa libertad de precios y que además ha sancionado a cinco compañías aéreas por ese motivo, lo que también vulneraría la reglamentación comunitaria.

Las quejas de Ryanair

El precio del equipaje de mano levantó ampollas especialmente con Ryanair, muy crítico con el ministro Pablo Bustinduy. El presidente y fundador de la aerolínea Ryanair, Michael O'Leary, llamó "ministro loco comunista", al titular de Derechos Sociales y Consumo por las multas de 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste por cobrar el equipaje de mano.

O'Leary dijo que no se puede evitar cobrar porque el equipaje no cabría en cabina y porque supondría un riesgo para la seguridad aérea y ocasionaría retrasos.

Además, recientemente, la Unión Europea aprobó una propuesta de reforma del reglamento de los derechos de los pasajeros tras una larga negociación. Esa reforma incluía que las aerolíneas sigan cobrando por los equipajes de mano de un tamaño "razonable", aunque permitirá que los viajeros embarquen gratuitamente con un bulto personal. También se aceptaba aumentar las horas de retraso de los vuelos para recibir una indemnización.

