Cursos del SEPE gratis y online en octubre 2025

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), junto con entidades colaboradoras, mantiene disponible en octubre de 2025 una

amplia oferta de cursos online gratuitos para personas desempleadas, trabajadores en activo y autónomos que quieran reforzar sus competencias. Se trata de una formación sin coste, pensada para mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales en un mercado cada vez más competitivo.

Una de las principales ventajas de esta formación es su modalidad 100% online, que permite compatibilizar los estudios con otras obligaciones personales o profesionales. De este modo, cualquier persona con conexión a internet puede acceder a contenidos actualizados y adaptados a las demandas actuales de las empresas.

Los temas de los cursos disponibles en octubre abarcan desde competencias digitales, programación y marketing online hasta idiomas, comercio electrónico, atención sociosanitaria, administración o gestión de proyectos. También existen opciones especializadas en sectores emergentes como la ciberseguridad o la robótica, lo que facilita que cada participante encuentre una propuesta ajustada a sus necesidades o intereses.

Al completar la formación, los alumnos reciben un diploma o certificado oficial que se puede añadir al currículum. Este documento no solo acredita los conocimientos adquiridos, sino que también supone un plus en procesos de selección o para ascender dentro de una empresa. Además, el aprendizaje online impulsa el desarrollo de habilidades digitales, hoy en día imprescindibles en la mayoría de profesiones.

Cursos sepe octubre 2025: así es la inscripción y estas son las ayudas disponibles

El acceso a los cursos es sencillo. Para inscribirse, basta con consultar la oferta publicada en la página oficial del SEPE o en la plataforma de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Allí se encuentran los programas activos, junto con la información sobre requisitos, duración y proceso de inscripción.

En algunos casos se exige estar inscrito como demandante de empleo, mientras que otros están abiertos también a trabajadores por cuenta ajena y autónomos. Es recomendable leer con detalle las condiciones de cada curso, ya que determinados programas tienen plazas limitadas o requieren conocimientos previos para poder seguirlos con éxito.

Algunos de los cursos SEPE que se ofrecen son los siguientes, desde lo más básico hasta lo más específico de varios sectores:

Dirigir equipos de trabajo en entornos virtuales

Competencias digitales para profesionales

Contabilidad

Gestión integral de Pymes

Fundamentos del desarrollo web

Edición Big Data

ChatGPT: tecnología y aplicaciones en tu negocio

Aunque los cursos son gratuitos, existen ayudas económicas complementarias dirigidas a cubrir posibles gastos asociados a la formación, como tasas de examen o materiales específicos. Estas ayudas, financiadas a través de fondos europeos, pueden solicitarse siempre que se cumplan los criterios establecidos y se haya finalizado la formación con éxito dentro del plazo indicado.

De esta manera, además de adquirir nuevas competencias, los participantes tienen la posibilidad de contar con un apoyo extra que facilite el proceso de aprendizaje. Aprovechar esta formación online puede ser la clave para iniciar un cambio o consolidar una trayectoria profesional más sólida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com