El BOE lanza miles de nuevas plazas en oposiciones en octubre 2025: así puedes conseguir trabajo fijo para toda la vida

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado nuevas convocatorias de oposiciones con miles de plazas disponibles en distintos organismos públicos. Es una oportunidad perfecta si tu sueño es tener un empleo estable, con sueldo fijo y plaza para toda la vida. Si tu objetivo es convertirte en funcionario de carrera, este puede ser el momento ideal para empezar a prepararte.

Para ver todas estas oportunidades, entra en el buscador de la Administración del Gobierno de España, aquí puedes filtrar por ámbito geográfico, plazas y plazo de inscripción. En algunas de ellas, es posible acceder sin tener estudios superiores, solo con la ESO, e incluso hay alguna donde con el certificado de escolaridad es suficiente.

¿Qué nuevas convocatorias ha publicado el BOE el mes de octubre de 2025?

Estas son las nuevas convocatorias a las que puedes inscribirte este octubre de 2025:

111 plazas para pinches de cocina convocadas por el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) , que se resolverán mediante oposición-concurso. Para esta posición, solo debes tener el certificado de escolaridad o equivalente.

, que se resolverán mediante oposición-concurso. Para esta posición, solo debes tener el certificado de escolaridad o equivalente. 92 plazas para entrar en la administración como M1, Mantenimiento General. La fase de oposición se conformará por un ejercicio único, que constará de dos partes obligatorias y eliminatorias, y que se realizarán a la vez. Puedes enviar la solicitud hasta el 31 de octubre.

La fase de oposición se conformará por un ejercicio único, que constará de dos partes obligatorias y eliminatorias, y que se realizarán a la vez. Puedes enviar la solicitud hasta el 31 de octubre. 48 plazas de administrativos en Murcia . Si quieres entrar en el Cuerpo Administrativo de la Administración Pública Regional, necesitas tener el título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente. El plazo de inscripción termina el 28 de octubre.

. Si quieres entrar en el Cuerpo Administrativo de la Administración Pública Regional, necesitas tener el título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente. El plazo de inscripción termina el 28 de octubre. 47 plazas de educadores infantiles en Valencia. Para acceder, tienes que tener el título de Formación Profesional de Técnico/a de Educación Infantil. El proceso es de oposición-concurso. La primera fase se compone de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios, y el plazo de inscripción finaliza el 31 de octubre.

Bolsas de empleo a las que puedes acceder en octubre de 2025

Además de las plazas anteriores, también puedes acceder a distintas bolsas de empleo. Estas son algunas de ellas: