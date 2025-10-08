España se consolida como destino líder en turismo de salud en Europa

Llegan de todos los rincones del mundo: Europa, Asia, América o Emiratos Árabes. Y no lo hacen únicamente para descansar, disfrutar del clima o de la gastronomía. España se ha posicionado como un destino líder en turismo de salud y bienestar, una tendencia en auge que combina medicina preventiva, tratamientos personalizados y lujo.

Los hoteles dedicados a esta función no dejan de proliferar por toda España. Entre los pioneros se encuentran los de la Costa del Sol, que desde hace años atraen a un perfil de visitante muy concreto: personas que buscan cuidarse, desconectar y, al mismo tiempo, mejorar su estado físico y mental.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha visitado uno de estos auténticos santuarios del bienestar, donde la prioridad absoluta es la salud. Nada más hospedarse, los clientes se someten a un diagnóstico médico avanzado, en el que se mide el nivel de grasa corporal y se realiza un análisis en 3D de todo el cuerpo. A partir de ahí, se diseña un programa totalmente personalizado.

Algunos de los tratamientos más demandados están enfocados en el retraso del envejecimiento celular, la mejora del microbiota intestinal o el refuerzo del sistema inmunológico. También se ofrecen terapias de depuración del organismo, nutrición consciente o programas detox, todo ello sin necesidad de salir del hotel.

"Los programas duran aproximadamente siete días, es el tiempo que los huéspedes permanecen aquí", explica Mariel Silva, directora médica de SHA Spain, que asegura que el objetivo principal es optimizar el estado de salud de cada persona.

Así, del mismo modo que Marruecos se ha convertido en la meca del turismo dental o Turquía en el país del injerto capilar, España se consolida como el destino referente del bienestar integral, un lugar donde cuidarse se ha convertido en una auténtica experiencia de lujo.

