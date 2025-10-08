Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Turismo de salud

España se consolida como destino líder en turismo de salud en Europa

Cada vez más viajeros llegan atraídos por los programas de bienestar que combinan medicina avanzada, nutrición y descanso en entornos de lujo. Los hoteles especializados se multiplican, con tratamientos que van desde la depuración del organismo hasta el antienvejecimiento celular.

Turismo de salud

España se consolida como destino líder en turismo de salud en Europa. | Antena 3 Noticias

Publicidad

Lucía Piñar
Publicado:

Llegan de todos los rincones del mundo: Europa, Asia, América o Emiratos Árabes. Y no lo hacen únicamente para descansar, disfrutar del clima o de la gastronomía. España se ha posicionado como un destino líder en turismo de salud y bienestar, una tendencia en auge que combina medicina preventiva, tratamientos personalizados y lujo.

Los hoteles dedicados a esta función no dejan de proliferar por toda España. Entre los pioneros se encuentran los de la Costa del Sol, que desde hace años atraen a un perfil de visitante muy concreto: personas que buscan cuidarse, desconectar y, al mismo tiempo, mejorar su estado físico y mental.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha visitado uno de estos auténticos santuarios del bienestar, donde la prioridad absoluta es la salud. Nada más hospedarse, los clientes se someten a un diagnóstico médico avanzado, en el que se mide el nivel de grasa corporal y se realiza un análisis en 3D de todo el cuerpo. A partir de ahí, se diseña un programa totalmente personalizado.

Algunos de los tratamientos más demandados están enfocados en el retraso del envejecimiento celular, la mejora del microbiota intestinal o el refuerzo del sistema inmunológico. También se ofrecen terapias de depuración del organismo, nutrición consciente o programas detox, todo ello sin necesidad de salir del hotel.

"Los programas duran aproximadamente siete días, es el tiempo que los huéspedes permanecen aquí", explica Mariel Silva, directora médica de SHA Spain, que asegura que el objetivo principal es optimizar el estado de salud de cada persona.

Así, del mismo modo que Marruecos se ha convertido en la meca del turismo dental o Turquía en el país del injerto capilar, España se consolida como el destino referente del bienestar integral, un lugar donde cuidarse se ha convertido en una auténtica experiencia de lujo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La curiosa alternativa para ahorrar en huevos ante la subida de precio: apadrinar una gallina

Apadrinar una gallina

Publicidad

Economía

Apadrinar una gallina

La curiosa alternativa para ahorrar en huevos ante la subida de precio: apadrinar una gallina

Turismo de salud

España se consolida como destino líder en turismo de salud en Europa

Ibex 35

Los consejeros ejecutivos del Ibex cobraron 55 veces más que sus trabajadores en 2024

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
Estafa

Investigan a un notario de Barcelona por estafar a personas vulnerables: "Si se demuestra, que me condenen de por vida"

A3 Noticias 2 (03-09-25) Ryanair no operará desde de Santiago y cancelará los vuelos a Vigo y Tenerife Norte
Ryanair

Ryanair recorta 1,2 millones de asientos por el aumento de las tasas de Aena

Autobuses eléctricos de Bilbao
Sostenibilidad

Bilbao, líder en Europa con autobuses eléctricos recargados por energía del metro

La capital vizcaína se convierte en un referente al recargar sus autobuses eléctricos con la energía sobrante del Metro, logrando un ahorro económico sin precedentes y cubriendo una distancia equivalente a 19 vueltas al mundo.

Control de equipaje en Barajas
Consumo

Bruselas expedienta a España por haber multado a las compañías aéreas que cobran por el equipaje de mano

La Comisión Europea pide al Gobierno español que cambie la ley, después de haber sancionado a varias compañías por los precios del equipaje de mano.

Oposiciones

El BOE lanza miles de nuevas plazas en oposiciones en octubre 2025: así puedes conseguir trabajo fijo para toda la vida

Afectada en Cádiz

La historia de Lorena y su marido, duermen en un coche al no poder pagar un alquiler a pesar de trabajar: "No puedo más"

Imserso

Estas son las comunidades autónomas en las que aún no están disponibles los viajes del Imserso 2025-2026

Publicidad