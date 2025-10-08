La curiosa alternativa para ahorrar en huevos ante la subida de precio: apadrinar una gallina

El huevo es uno de los alimentos por excelencia en nuestra dieta. Lo comemos prácticamente todos los días y su consumo se ha disparado un 20%. Al subir la demanda también se ha incrementado su precio. En los últimos cinco años su precio ha crecido un 80%.

Nuestro producto favorito

Lo vemos en los supermercados, en los mercadillos, en las grandes superficies. Es el alimento perfecto para cualquier plato y en España cada vez lo comemos más. Hablamos de los huevos. Cantabria, País Vasco y Navarra son los lugares donde más se comen. "Hacemos tortillas casi todas las noches", aseguran en la calle. "Pasado por agua", "en ensalada", también "en tortilla de patatas", nos cuentan varios testimonios. Lo utilizamos en muchas comidas y eso se ha notado en el precio de nuestra cesta la compra, porque los huevos son un 80 % más caros que hace 5 años.

Apadrinar gallinas

Muchos consumidores optan ya por un iniciativa poco convencional que en los últimos años está cogiendo mucha fuerza: apadrinar una gallina. En granjas y terrenos como en el que trabaja Tomás Pérez, es posible apadrinar una gallina y por una tarifa mensual al mes, recibir hasta dos docenas de huevos. "Ellas ponen uno al día normalmente, aunque también depende de la temperatura y de otras condiciones", señala el administrador de la finca. "Normalmente lo que la gente hace es optar por apadrinar una de estas gallinas, algunos les ponen hasta un nombre y los fines de semana que tienen más tiempo libre, vienen, miran cómo está, se llevan sus huevos... todo lo demás lo hacemos nosotros", explica Tomás y destaca la labor que tienen en la finca al cuidar de estos animales. Todas las gallinas son criadas en libertad.

El sistema funciona de la siguiente manera, una persona puede apadrinar una gallina y pagando un módico precio por ella al mes puede disfrutar de los huevos que ponga sin necesidad de cuidar de ella porque de eso se encargan en El Paraíso de la Huerta. Estos huevos, al final no salen más económicos que los que compramos en el supermercado pero si que tienen una calidad mucho mayor por un precio muy similar. "Al final yo creo que no es tanto por el precio como por la calidad que ganas y por la experiencia muchas veces de poder venir, ver cómo está tu gallina...", añade el administrador.

La ventaja de esta iniciativa es más allá de tener en cuenta el precio, comer más rico y mejor.

