Los Inspectores de Hacienda quieren investigar a los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha presentado una petición formal a la Agencia Tributaria para que les dejen investigar a los contribuyentes que se han acogido a la llamada amnistía fiscal y para que este procedimiento se incluya en el plan de control tributario de 2013 que tiene que hacer público el organismo. Recuerda que en el plan de control tributario de 2012 se mencionaba la necesidad de "hacer especial hincapié en la persecución de las conductas fraudulentas que generan alarma social".

Además, señala que quienes se hayan acogido a la misma han regularizado su situación fiscal respecto al IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, pero no en el caso de otros impuestos como el IVA, Sucesiones y Donaciones o Patrimonio.

Como consecuencia de ello, los inspectores de Hacienda indican que pueden darse situaciones como que una persona física haya presentado la declaración especial, pero no conste el ejercicio de una actividad empresarial, por lo que es preciso comprobar el origen de las rentas para verificar que no proceden de actividades delictivas y, en caso contrario, remitir la información a jueces o fiscales.

La directora de la Agencia, Beatriz Viana, ha reiterado ante los periodistas que Luis Bárcenas no se ha podido beneficiar de la amnistía fiscal porque no ha presentado ninguna declaración a su nombre. Aclara que no es posible que un tercero regularice las deudas de nadie.