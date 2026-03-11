Inditex vuelve a batir su propio récord: ganó 6.000 millones de 2025

Inditex crece. En general, en todos los ámbitos y cifras. El gigante textil ha presentado hoy los resultados del ejercicio 2025 y vuelve, una vez más, a batir récords. La compañía que fundó Amancio Ortega en 1985 (Zara se había creado diez años antes) ha ganado en el período que nos ocupa 6.220 millones de euros, lo que supone un 6% más que en el ejercicio anterior.

La facturación del año pasado ha rozado los 40.000 millones de euros, 39.864 para ser exactos, una cifra un 3,2% mayor que la del ejercicio anterior y que le ha llevado a superar, por primera vez en su historia, la barrera de los 6.000 millones de beneficio.

En referencia a las buenas cifras presentadas esta mañana, Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, asegura que: “Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales. Conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial es la base que sustenta nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo”.

Este crecimiento se sostiene en una evolución muy positiva tanto en tienda física como online, en todos los formatos y en todas las zonas geográficas. Y se une a otro aspecto fundamental para la firma: el control de costes. Estos crecieron en todo el año 2025 por debajo del 3%, un 2,8% concretamente. El control de gastos operativos "ha sido riguroso", explica la compañía, lo cual ha dado los resultados esperados.

Con todo esto, Inditex ha anunciado también que realizará una inversión de 2.300 millones de euros para este año 2026, que se centrará, según la empresa, "en la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora en las plataformas online". Es decir, se va a invertir en tiendas, el canal online global y en las plataformas logísticas centralizadas. "Seguiremos generando crecimiento a largo plazo", explican, y pretenden hacerlo "con un enfoque en la sostenibilidad".

Zara ya utiliza la IA para que un avatar con tu cuerpo se pruebe la ropa

En su presentación de este miércoles, prestaron especial atención a la innovación. Innovación empezando por la moda, como no podía ser menos: "Las colecciones muestran nuestro fuerte compromiso con la creatividad gracias al talento de nuestros equipos", aseguran, innovando para adaptarse a lo que busca cada cliente.

A la vez destacan los proyectos que desarrollan en colaboración "con algunos de los más prestigiosos creadores de la moda, el arte y la cultura".

Pero, además, innovación también en lo que se refiere a la experiencia de compra del cliente. En tienda física, Zara ha realizado ya importantes reformas y reubicaciones, entre las que destacan las tiendas de Copenhagen (Vimmelskaftet), Boston (Newbury Street) y Shanghai (East Nanjing Road). Y en el online, por supuesto, la mejora es constante.

"Desde mediados de diciembre Zara Try-On facilita que nuestros clientes tengan una experiencia única mediante la generación de imágenes a través de la inteligencia artificial", relatan. Es la IA aplicada al acto de probarse la ropa.

"Permite a los clientes crear un avatar a partir de sus propias fotos y generar imágenes de dicho avatar luciendo prendas reales", explica la firma. Actualmente está ya implementado en 43 mercados.

Con un ojo ya puesto en el ejercicio en el que estamos inmersos, las cosas siguen pintando bien para la marca gallega.

"Las colecciones Primavera/Verano 2026 han sido muy bien recibidas por nuestros clientes", aseguran. Las ventas en tienda y online aumentaron un 9% desde el 1 de febrero al 8 de marzo de 2026, en comparación con el mismo período de 2025. Así que todo apunta a que se está forjando ya un nuevo récord.

