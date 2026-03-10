Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pensiones marzo 2026: cuándo paga la pensión cada banco y qué entidades lo adelantan

Si estás pensando en cuándo recibirás tu pensión este mes de marzo 2026, ten en cuenta que la Seguridad Social dispone de varios días para hacer el ingreso. Aun así, la mayoría de los bancos en España adelantan el pago. Estas son las fechas de pago.

PensionesPixabay

El inicio de la primavera es el momento de organizarse para cubrir gastos y empezar a pensar en esos planes que se hacen cuando los días son más largos: pequeñas escapadas, reserva de vacaciones en el Imserso (podrás hacerlo hasta el mes de abril) o simplemente poner al día las cuentas tras un largo y frío invierno.

La Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido, es decir, en el mes de abril estarás cobrando la pensión correspondiente al mes de marzo. La fecha suele ser entre el primer y el cuarto día del mes aunque la mayoría de los bancos suelen adelantar este pago para que puedas disponer antes de tu dinero.

¿Cuándo vas a cobrar la pensión?

Como ya te hemos contado, la Seguridad Social tiene varios días de plazo para hacer el ingreso. Pero según el banco en el que tengan domiciliada tu pensión podrás cobrar por adelantado entre el 23 y el 25.

Estas son las fechas previstas según el banco:

Lunes 23 de marzo

  • Bankinter
  • Unicaja

Martes 24 de marzo

  • CaixaBank
  • Banco Santander

Miércoles 25 de marzo

  • BBVA
  • Banco Sabadell
  • Abanca
  • ING
  • Openbank

¿Y si no te llega el ingreso de la pensión?

Si tu banco no te ingresa la pensión en la fecha habitual, debes esperar hasta el día 4 de abril. Muchas veces la propia Seguridad Social necesita algunos días para procesar pagos atrasados o resolver incidencias bancarias. Eso sin contar que ajusta tiempos si hay festivos de por medio o cuadra en fin de semana. Si pasado el 4 de abril no has cobrado todavía, es posible que haya una incidencia real.

¿Qué debes hacer entonces? Tienes varias opciones:

  • Llamar por teléfono para pedir información en la Seguridad Social.
  • Poner directamente una reclamación o consulta en la sede electrónica de la Social.

Normalmente, cuando ocurre un retraso de este tipo suele deberse a:

  • Algún tipo de cambio en la cuenta bancaria.
  • Necesidad de actualización de datos personales. En los primeros meses de año, si no has realizado ninguna gestión en la SS, es posible que te soliciten una fe de vida. Con ese trámite la administración comprueba que todo sigue en orden para que puedas seguir recibiendo tu pago.
  • Algún error puntual.

Recuerda, si hay algún retraso en el cobro de tu pensión de marzo tienes a tu disposición canales oficiales para resolverlo. Por lo demás, ve haciendo planes de aquello que te apetezca y disfruta de tu merecido descanso.

